A brasileira Gabi Portilho, ex-Corinthians, está de casa nova. A atacante foi anunciada nesta segunda-feira (3) pelo San Diego Wave FC, dos Estados Unidos, em uma negociação que rendeu 175 mil dólares ao Gotham FC, clube que defendia desde a temporada 2025.

Portilho ganhou projeção internacional como um dos principais nomes da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando o Brasil conquistou a medalha de prata e terminou como vice-campeão do torneio.

— Gabi é uma jogadora de impacto no ataque, com experiência em conquistas de títulos, e estamos empolgados em recebê-la em San Diego — disse a diretora esportiva e gerente geral do San Diego, Camille Ashton.

— Ela é uma atleta versátil, que compete em alto nível tanto ofensiva quanto defensivamente. Gabi tem se destacado de forma consistente nos maiores palcos, por clube e seleção, e sua qualidade, intensidade e mentalidade vencedora vão elevar nosso setor ofensivo e acrescentar ainda mais competitividade ao elenco — avaliou a gestora.

Gabi Portilho em ação no amistoso da Seleção Feminina contra os EUA (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Ela chegou ao Gotham vinda do Corinthians, onde atuou por cinco temporadas. Ela se tornou a nona jogadora na história do Gotham FC a marcar em sua estreia pelo clube na temporada regular e a primeira brasileira na história da liga a balançar as redes em sua estreia na temporada regular da NWSL, anotando o único gol do Gotham no empate por 1 a 1 contra o Seattle Reign FC, em 16 de março.

— Gabi foi uma parte importante do sucesso do nosso clube desde que chegou, e somos gratos por tudo o que ela trouxe ao Gotham FC — disse Yael Averbuch West, gerente geral e chefe de operações de futebol do Gotham FC. — Desejamos a ela todo o sucesso enquanto dá sequência à sua carreira — completou.

Gabi registrou três gols e três assistências em 17 partidas da temporada regular da NWSL, ajudando o Gotham a conquistar a Concacaf W Champions Cup 2025 e o título da NWSL. Ela foi titular tanto nas quartas de final quanto na semifinal dos Playoffs da NWSL 2025, enquanto o Gotham garantiu seu segundo título da liga em três temporadas.

