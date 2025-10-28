Nos amistosos de outubro, Dudinha mostrou potencial de protagonista. A atacante de 19 anos teve atuações de destaque contra duas das maiores potências do futebol mundial, Inglaterra e Itália, sendo uma das principais responsáveis pelo bom desempenho ofensivo da Seleção Brasileira ao lado da veterana Bia Zaneratto — outro acerto de Arthur Elias da convocação.

A atacante é tema da seção "Olho nela, Arthur!", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira. As análises são publicadas às terças-feiras, no Lance!, e Dudinha foi o nome da semana.

O desempenho de Dudinha na Seleção

Em dois jogos, com uma titularidade, Dudinha somou um gol e deu assistências, participando diretamente de um gol a cada 36 minutos em campo. Foram ainda 2 grandes chances criadas, 5 passes decisivos e 3 finalizações, com 50% de aproveitamento nas oportunidades claras.

A jovem atacante também manteve a força física e o drible como marcas registradas, com 2 dribles certos, 75% de eficiência nos duelos e 6 faltas sofridas, números que evidenciam sua capacidade de desequilibrar. Os números são do Sofascore.

Vivendo grande fase no San Diego Wave, dos Estados Unidos, Dudinha tem atuado cada vez mais próxima do gol, explorando sua potência e velocidade. No sistema ofensivo da Seleção, funcionou muito bem ao lado de Bia Zaneratto, formando uma dupla que alia intensidade e inteligência.

A tendência é clara: Dudinha vem ganhando espaço e confiança sob o comando de Arthur Elias. Com o talento que exibe desde a base e a maturidade que demonstra em campo, a atacante já é um dos grandes nomes da nova geração da Seleção Brasileira e caminha para assumir cada vez mais protagonismo na Amarelinha.