Corinthians x Ferroviária feminino: onde assistir e prováveis escalações
Equipes entram em campo nesta sexta-feira (24), pelo Brasileirão Feminino
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O Corinthians enfrenta a Ferroviária nesta sexta-feira (24), às 21h (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola na Fazendinha, em São Paulo (SP), e conta com transmissão do Sportv.
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As Brabas lideram a competição, com 16 pontos em sete jogos, e saldo de 11 gols, à frente de Palmeiras e São Paulo, que têm a mesma pontuação. Pensando na disputa acirrada pelo topo da tabela, Emily Lima deve ir com o que tem de melhor para a partida, e só não contará com atletas que se recuperam de lesão e estão no departamento médico.
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A Ferroviária, por sua vez, também vive bom momento e vem de vitória diante do América Mineiro por 4 a 1. A Locomotiva está na 12ª colocação, com 12 pontos, e precisa pontuar para se manter dentro da zona de classificação.
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CORINTHIANS X FERROVIÁRIA - ONDE ASSISTIR
- Brasileirão Feminino - 8ª rodada
- Local: Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), São Paulo (SP)
- Data e horário: sexta-feira, 24 de agosto, às 21h (de Brasília)
- Onde assistir: Sportv (canal fechado)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Nicole; Ivana Fuso, Érika, Thaís Ferreira e Tamires; Andressa Alves, Duda Sampaio e Letícia Monteiro (Vic Albuquerque), Jaque Ribeiro, Gabi Zanotti e Belén Aquino. Técnica: Emily Lima.
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Camila, Andressa e Grazy; Maressa, Brenda e Micaelly; Mariana Santos, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.
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