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Corinthians x Ferroviária feminino: onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (24), pelo Brasileirão Feminino

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/04/2026
18:41
Corinthians e Ferroviária duelam pelo Brasileirão Feminino.
imagem cameraCorinthians e Ferroviária duelam pelo Brasileirão Feminino.
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O Corinthians enfrenta a Ferroviária nesta sexta-feira (24), às 21h (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola na Fazendinha, em São Paulo (SP), e conta com transmissão do Sportv.

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As Brabas lideram a competição, com 16 pontos em sete jogos, e saldo de 11 gols, à frente de Palmeiras e São Paulo, que têm a mesma pontuação. Pensando na disputa acirrada pelo topo da tabela, Emily Lima deve ir com o que tem de melhor para a partida, e só não contará com atletas que se recuperam de lesão e estão no departamento médico.

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Gabi Zanotti e Belén Aquino comemoram gol do Corinthians diante do RB Bragantino. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Partida entre Corinthians x Red Bull Bragantino, realizado esta noite no Parque São Jorge, jogo válido pelo Brasileirão Feminino 2026. São Paulo / SP / Brasil - 03/04/2026. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

A Ferroviária, por sua vez, também vive bom momento e vem de vitória diante do América Mineiro por 4 a 1. A Locomotiva está na 12ª colocação, com 12 pontos, e precisa pontuar para se manter dentro da zona de classificação. 

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Vendito comemora gol da Ferroviária no Paulistão Feminino (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Vendito comemora gol da Ferroviária no Paulistão Feminino (Foto: Rafael Zocco/AFE)

CORINTHIANS X FERROVIÁRIA - ONDE ASSISTIR

  • Brasileirão Feminino - 8ª rodada
  • Local: Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), São Paulo (SP)
  • Data e horário: sexta-feira, 24 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Ivana Fuso, Érika, Thaís Ferreira e Tamires; Andressa Alves, Duda Sampaio e Letícia Monteiro (Vic Albuquerque), Jaque Ribeiro, Gabi Zanotti e Belén Aquino. Técnica: Emily Lima.

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FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Camila, Andressa e Grazy; Maressa, Brenda e Micaelly; Mariana Santos, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

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