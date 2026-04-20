O Brasileirão Feminino segue movimentando a temporada com uma segunda-feira (rodada cheia) que reúne cinco confrontos importantes para a sequência da competição. Com jogos ao longo da noite, equipes que brigam na parte de cima da tabela entram pressionadas por vitórias, enquanto outras tentam reagir.

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A rodada tem potencial para provocar mudanças diretas na classificação, especialmente na parte de cima. Líder com 13 pontos, o Corinthians entra em campo com a responsabilidade de se manter no topo, mas vê de perto a concorrência de equipes como São Paulo e Palmeiras, que também somam a mesma pontuação e seguem na disputa acirrada pela primeira colocação.

Outro ponto de atenção está no confronto entre Flamengo e Bahia, duelo direto que pode impactar o G-4. As duas equipes vivem bom momento e aparecem entre as primeiras colocadas, o que aumenta o peso do resultado para a sequência do campeonato.

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Na parte de baixo da tabela, a pressão é evidente. América-MG, penúltimo colocado, e Atlético-MG, que também figura entre os últimos, entram em campo com a necessidade urgente de pontuar para tentar iniciar uma reação e evitar um cenário ainda mais complicado nas próximas rodadas.

Com jogos distribuídos ao longo da noite e objetivos distintos em jogo — da liderança à luta contra o rebaixamento —, a expectativa é de uma rodada intensa e decisiva no Brasileirão Feminino.

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Rodada começa com três jogos simultâneos

Às 19h, três partidas abrem a programação. São eles: São Paulo x Grêmio, Ferroviária x América-MG e Santos x Atlético-MG. As equipes, em situações distintas, querem somar pontos visando a próxima fase da competição.

No duelo entre São Paulo e Grêmio, o time paulista aparece como favorito. Terceiro colocado com 13 pontos, o São Paulo tenta manter a boa fase para seguir entre os líderes. Já o Grêmio, que ocupa a 11ª posição com sete pontos, busca surpreender fora de casa.

📺 Onde assistir: SporTV

A Ferroviária recebe o América-MG em um confronto de opostos na tabela. A equipe paulista, nona colocada com nove pontos, tenta embalar de vez na competição. Já o América-MG vive situação delicada: é o penúltimo colocado, com apenas um ponto em seis jogos.

📺 Onde assistir: YouTube (UOL)

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Em outro confronto da noite, o Santos encara o Atlético-MG. As Sereias da Vila aparecem na oitava posição, com nove pontos, e tentam se consolidar no G-8. O Atlético-MG, por sua vez, é o 15º colocado e precisa pontuar para se afastar da zona de risco.

📺 Onde assistir: YouTube (NSports)

Jogos da noite fecham a rodada

Às 21h, o líder Corinthians entra em campo contra o Juventude. Invicto na maior parte da competição e com 13 pontos, o time paulista é o grande favorito diante da equipe gaúcha, que ocupa a 16ª posição com apenas quatro pontos.

📺 Onde assistir: TV Brasil

Mais tarde, às 21h30, o Flamengo recebe o Bahia em um confronto direto na parte de cima da tabela. O Rubro-Negro é o sexto colocado, com 12 pontos, mesma pontuação de outras equipes do G-6. Já o Bahia surpreende na competição e aparece em quarto lugar, com 12 pontos.

📺 Onde assistir: SporTV

Flamengo em campo no Brasileirão Feminino (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

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Classificação: equilíbrio marca o topo

A tabela do Brasileirão Feminino mostra um cenário equilibrado nas primeiras posições. O Corinthians lidera com 13 pontos, seguido de perto por Palmeiras e São Paulo, que têm a mesma pontuação.

Logo atrás, o Bahia aparece como uma das surpresas, ocupando o quarto lugar, enquanto equipes tradicionais como Flamengo, Santos e Ferroviária tentam se consolidar no G-8.

Na parte de baixo, a situação é mais delicada para América-MG e Vitória-BA, que somam apenas um ponto cada e precisam reagir rapidamente para evitar o rebaixamento.