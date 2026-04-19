Kerolin, da Seleção Brasileira, é eleita melhor jogadora da Fifa Series 2026
Brasil foi campeão do torneio em cima do Canadá
A atacante Kerolin, do Manchester City e da Seleção Brasileira, foi eleita melhor jogadora da Fifa Series, torneio que o Brasil conquistou neste sábado (18), em Cuiabá (MT). A camisa 10 do Brasil marcou dois gols e duas assistências em três jogos.
Mesmo com controle de minutagem, entrando nas retas finais contra Coreia do Sul e Zâmbia, Kerolin conseguiu fazer a diferença para a Amarelinha. Ela também vive grande fase no City, com nove gols em 14 jogos na temporada - o clube está próxima de confirmar o título inglês.
Como foi o título da Seleção Feminina
O Brasil venceu a Coreia do Sul na estreia por 5 a 1, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha em uma meia-bicicleta, Kerolin e Tainá Maranhão. As sul-coreanas balançaram as redes com Park Soo-Jeong.
Na segunda rodada, a Amarelinha superou a Zâmbia por 6 a 1, com gols de Yasmim, Tainá Maranhão, Angelina, Raíssa Bahia, Kerolin e Vitória Calhau, e Barbra Banda balançou as redes para as zambianas.
Já este sábado (18), o Brasil venceu o Canadá por 1 a 0 na noite deste sábado (18) e conquistou a Fifa Series 2026 na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O gol foi marcado pela atacante Aline Gomes e garantiu o título inédito em casa.
