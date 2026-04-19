Futebol Feminino

É campeão! Brasil vence Canadá e conquista Fifa Series 2026

Aline Gomes fez o único gol do jogo

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 19/04/2026
00:26
Aline Gomes comemora gol em Brasil x Canadá. (Foto: Thaís Magalhães/@brasileiras)
Aline Gomes comemora gol em Brasil x Canadá. (Foto: Thaís Magalhães/@brasileiras)
O Brasil venceu o Canadá por 1 a 0 na noite deste sábado (18) e conquistou a Fifa Series 2026 na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O gol foi marcado pela atacante Aline Gomes e garantiu o título inédito em casa.

A Seleção fecha o torneio com três vitórias em três partidas: além das canadenses, venceu Coreia do Sul (5 a 1) e Zâmbia (6 a 1).

Brasil é superior, mas só abre o placar no segundo tempo

O time de Arthur Elias foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu converter em gols. A melhor chance foi de Ludmila, que finalizou em cima da goleira Sheridan.

A Seleção Brasileira voltou com uma postura ainda mais ofensiva no segundo tempo e não demorou para abrir o placar. Aos 46, a atacante Aline Gomes aproveitou a sobra após tentativa de Kerolin e fez 1 a 0 Brasil.

O Brasil teve um desafio a mais após a expulsão de Ary Borges. A meia levou o segundo amarelo no jogo e a seleção ficou com uma a menos, mas soube reagir e contou com uma boa defesa de Lelê nos minutos finais.

BRASIL 1 X 0 CANADÁ - FICHA TÉCNICA

  1. Fifa Series - 3ª rodada
  2. Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  3. Gol: Aline Gomes (46')
  4. Público: 12.956

BRASIL: Lelê; Isa Haas, Lauren (Paloma) e Thaís Ferreira (Calhau); Duda Sampaio (Angelina) e Ary Borges; Aline Gomes (Portilho), Ludmila (Gio Garbelini), Dudinha (Maiara), Tainá Maranhão (Marília) e Kerolin (Evelin). Técnico: Arthur Elias.

CANADÁ: Sheridan; Sonis, Buchanan, Gilles, Riviere; Regan (Wickenheiser), Fleming, Awujo (Grosso); Lacasse (Chukwu), Viens e Smith. Técnica: Casey Stoney.

