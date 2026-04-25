A saída de Lucas Piccinato do Corinthians teve como principal ponto de ruptura a final do Paulistão Feminino 2025, de acordo com a avaliação do treinador. O Corinthians foi goleado por 5 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida e não conseguiu reverter o resultado, ficando com o vice.

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Em entrevista ao Planeta Futebol Feminino, o técnico afirmou que o resultado teve peso determinante na avaliação do seu trabalho e influenciou diretamente o cenário que levou ao desligamento meses depois.

— Se eu for fazer um retrospecto do que definiu a minha saída do Corinthians, foi o Paulista de 25 — afirmou.

Segundo Piccinato, o desempenho na competição havia sido consistente até a decisão, mas a atuação na final fugiu completamente do padrão apresentado pela equipe ao longo da temporada.

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— Foi um jogo muito atípico, não foi uma apresentação daquilo que a gente vinha fazendo — disse.

O treinador destacou que o impacto da derrota se estendeu para o início de 2026, criando um ambiente de avaliação contínua baseada naquele resultado.

— O ano de 26 não estava sob julgamento. O que estava sob julgamento era a derrota do Paulista do ano passado — completou.

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Pressão e comparação com ciclo anterior

Piccinato também abordou o contexto de assumir o Corinthians após um período hegemônico, sob comando de Arthur Elias, hoje treinador da Seleção Brasileira. Ele destacou que a comparação com o trabalho anterior influenciou diretamente a percepção sobre sua passagem.

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— A avaliação não é pelo que você entrega, e sim pelo que foi antes — afirmou.

Apesar disso, o treinador avaliou sua trajetória como positiva, ressaltando o volume de decisões disputadas durante o período.

— Foram 11 campeonatos oficiais, 10 finais. Eu vejo como algo positivo — disse.

Ele também comentou a pressão envolvida no cargo e a expectativa elevada por títulos, destacando que o ambiente exige resultados constantes.

— Quando você chega em 11 finais, você quer ganhar as 11 — afirmou.

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Relação com a torcida e críticas

Ao tratar da relação com a torcida, Piccinato afirmou que optou por se manter distante das redes sociais e interpretar as críticas de forma profissional. Segundo ele, as manifestações fazem parte do contexto do futebol.

— Eu sempre dei de uma forma muito tranquila, entendendo que não é sobre a minha pessoa — disse.

O treinador destacou que as cobranças são naturais em um clube com alto nível de exigência e que utilizou esse cenário como ferramenta de evolução.

— Se existe alguém que se critica, pode ter certeza que sou eu — afirmou.

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Bastidores da saída e ambiente interno

Piccinato indicou que a decisão sobre sua saída já estava encaminhada antes mesmo dos resultados iniciais da temporada de 2026. Segundo ele, houve mudança na relação com a diretoria após a disputa da Supercopa Feminina para o Palmeiras.

— A sensação era de que era uma questão de quando, não de se — disse.

O treinador afirmou que o ambiente interno passou a refletir essa expectativa, especialmente após a sequência de vice-campeonatos.

— Você não pode ter três vice-campeonatos seguidos em um projeto desse tamanho — afirmou.

Ele também minimizou o impacto direto de resultados pontuais na decisão final.

— Não acho que saí porque empatamos com o Fluminense (por 2 a 2, pelo Brasileirão Feminino). Acho que já estava definido — completou.

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Planejamento, Mundial e decisões técnicas

O treinador avaliou que o calendário e a realização do Mundial influenciaram o planejamento do clube e impediram mudanças imediatas após o fim da temporada anterior.

— Se não tivesse o Mundial, talvez a derrota no Paulista teria concretizado a queda — afirmou.

Piccinato também explicou decisões relacionadas à escalação e rodagem do elenco no início de 2026, destacando a necessidade de gestão física das atletas.

— Eu tinha que tomar uma decisão e acreditar em alguma coisa — disse.

Ele ressaltou que o elenco exigia equilíbrio na distribuição de oportunidades, especialmente pela qualidade das jogadoras disponíveis.

Avaliação dos títulos e desempenho

Durante a passagem, Piccinato conquistou títulos importantes e destacou o Campeonato Brasileiro de 2025 como o mais marcante sob sua gestão. Segundo ele, a campanha exigiu ajustes constantes ao longo da competição.

— Foi um título que a gente teve que buscar ponto a ponto — afirmou.

O treinador também mencionou as conquistas da Libertadores, destacando o peso das competições, mas indicou maior identificação com o processo vivido no cenário nacional.

— É o título que eu tenho mais lembranças positivas — concluiu.