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Brasil é escalado para enfrentar o Canadá pela Fifa Series; veja titulares

Seleção tem vantagem no saldo de gols e basta um empate para ficar com o título

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 18/04/2026
21:46
Atualizado há 1 minutos
Brasil disputa o título da Fifa Series Feminina 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
imagem cameraBrasil disputa o título da Fifa Series Feminina 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
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O Brasil está definido para encarar o Canadá pela terceira rodada da Fifa Series. A bola rola às 22h30 (horário de Brasília), 21h30 no horário local, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e conta com transmissão da TV Globo, Sportv e GE TV.

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Em caso de empate ou vitória brasileira, o time de Arthur Elias fica com o título da competição. O Canadá tem os mesmos seis pontos do Brasil e precisa vencer para ser campeão.

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Arthur Elias terá força máxima contra o Canadá

O técnico Arthur Elias definiu a equipe com cinco jogadoras originalmente no setor de ataque. São elas: Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin.

Desta forma, o time vem a campo com Lelê; Isa Haas, Lauren e Thaís Ferreira; Duda Sampaio e Ary Borges; Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin.

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Já o Canadá da treinadora Casey Stoney entra em campo com Sheridan; Sonis, Buchanan, Gilles, Riviere; Regan, Fleming, Awujo; Lacasse, Viens e Smith.

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BRASIL X CANADÁ FEMININO

  • Fifa Series - 3ª rodada
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Lelê; Isa Haas, Lauren e Thaís Ferreira; Duda Sampaio e Ary Borges; Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin. Técnico: Arthur Elias.

CANADÁ: Sheridan; Sonis, Buchanan, Gilles, Riviere; Regan, Fleming, Awujo; Lacasse, Viens e Smith. Técnica: Casey Stoney.

Tainá Maranhão e Kerolin durante Brasil x Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
Tainá Maranhão e Kerolin durante Brasil x Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

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