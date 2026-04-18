Brasil é escalado para enfrentar o Canadá pela Fifa Series; veja titulares
Seleção tem vantagem no saldo de gols e basta um empate para ficar com o título
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O Brasil está definido para encarar o Canadá pela terceira rodada da Fifa Series. A bola rola às 22h30 (horário de Brasília), 21h30 no horário local, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e conta com transmissão da TV Globo, Sportv e GE TV.
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Em caso de empate ou vitória brasileira, o time de Arthur Elias fica com o título da competição. O Canadá tem os mesmos seis pontos do Brasil e precisa vencer para ser campeão.
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Público chegando na Arena Pantanal. Daqui a uma hora, Brasil e Canadá duelam pela Fifa Series. @lancenet pic.twitter.com/rS9IG7OP6e— Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) April 19, 2026
Arthur Elias terá força máxima contra o Canadá
O técnico Arthur Elias definiu a equipe com cinco jogadoras originalmente no setor de ataque. São elas: Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin.
Desta forma, o time vem a campo com Lelê; Isa Haas, Lauren e Thaís Ferreira; Duda Sampaio e Ary Borges; Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin.
Já o Canadá da treinadora Casey Stoney entra em campo com Sheridan; Sonis, Buchanan, Gilles, Riviere; Regan, Fleming, Awujo; Lacasse, Viens e Smith.
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BRASIL X CANADÁ FEMININO
- Fifa Series - 3ª rodada
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
- Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
BRASIL: Lelê; Isa Haas, Lauren e Thaís Ferreira; Duda Sampaio e Ary Borges; Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin. Técnico: Arthur Elias.
CANADÁ: Sheridan; Sonis, Buchanan, Gilles, Riviere; Regan, Fleming, Awujo; Lacasse, Viens e Smith. Técnica: Casey Stoney.
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