O Brasil está definido para encarar o Canadá pela terceira rodada da Fifa Series. A bola rola às 22h30 (horário de Brasília), 21h30 no horário local, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e conta com transmissão da TV Globo, Sportv e GE TV.

continua após a publicidade

Em caso de empate ou vitória brasileira, o time de Arthur Elias fica com o título da competição. O Canadá tem os mesmos seis pontos do Brasil e precisa vencer para ser campeão.

+ Aposte em Brasil x Canadá na Fifa Series

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Público chegando na Arena Pantanal. Daqui a uma hora, Brasil e Canadá duelam pela Fifa Series. @lancenet pic.twitter.com/rS9IG7OP6e — Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) April 19, 2026

Arthur Elias terá força máxima contra o Canadá

O técnico Arthur Elias definiu a equipe com cinco jogadoras originalmente no setor de ataque. São elas: Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin.

Desta forma, o time vem a campo com Lelê; Isa Haas, Lauren e Thaís Ferreira; Duda Sampaio e Ary Borges; Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin.

continua após a publicidade

Já o Canadá da treinadora Casey Stoney entra em campo com Sheridan; Sonis, Buchanan, Gilles, Riviere; Regan, Fleming, Awujo; Lacasse, Viens e Smith.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

BRASIL X CANADÁ FEMININO

Fifa Series - 3ª rodada

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Lelê; Isa Haas, Lauren e Thaís Ferreira; Duda Sampaio e Ary Borges; Aline Gomes, Ludmila, Dudinha, Tainá Maranhão e Kerolin. Técnico: Arthur Elias.

CANADÁ: Sheridan; Sonis, Buchanan, Gilles, Riviere; Regan, Fleming, Awujo; Lacasse, Viens e Smith. Técnica: Casey Stoney.