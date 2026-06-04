Tom Brady se arrisca no vôlei e brasileiros reagem: 'Profissional'

Três anos após anunciar sua aposentadoria do futebol americano, Tom Brady decidiu se arriscar em outro esporte. Nesta quinta-feira (4), o astro da National Football League (NFL) publicou nas redes sociais fotos em que aparece jogando vôlei com Vivian, filha de 13 anos que teve em seu antigo casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen. Confira abaixo:

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As imagens mostram o cinco vezes MVP do Super Bowl aplicando manchetes, um dos fundamentos-base do voleibol. Na legenda, o ex-quarterback de New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers disse que precisa de um treinador para melhorar seu rendimento e marcou o perfil oficial da seleção dos Estados Unidos.

— Acho que preciso de um treinador só para conseguir acompanhar esse ritmo. @usavolleyball, vocês têm alguma vaga no camp (janela de treinamentos) este ano? — brincou Brady.

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Nos comentários, medalhistas olímpicos do Brasil reagiram à investida de Tom Brady na modalidade. "Próximo profissional do vôlei", incentivou a ex-central Carol Gattaz, prata em Tóquio 2020.

O ex-ponteiro e capitão da Seleção Brasileira, Nalbert, também demonstrou apoio ao heptacampeão do Super Bowl: "Bom voleibol!", comentou o campeão olímpico de Atenas 2004.

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Já o ex-ponteiro Murilo Endres, prata em Pequim 2008 e Londres 2012, fez questão de deixar um conselho ao ex-atleta norte-americano: "Precisa melhorar essa manchete aí", disse, com bom humor.

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Tom Brady e a volta aos gramados

Tom Brady no Fanatics Flag Football Classic (Foto: Michael Owens/Getty Images)

Não foi só o vôlei que atraiu as atenções de Tom Brady novamente para o esporte em 2026. Em março, o ex-quarterback fez seu retorno aos gramados ao disputar um campeonato de flag football em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aos 48 anos, ele mostrou ainda estar afiado e impressionou com uma bela jogada que terminou em passe para touchdown de Stefon Diggs, wide receiver dos Patriots.

No evento de exibição, chamado Flag Fanatics Flag Football Classic, Brady atuou pelos Founders, time que reuniu outras estrelas da NFL e sofreu derrotas para o Wildcats e a seleção americana de flag football, pentacampeã mundial da modalidade.

O flag football é uma vertente do futebol americano com menos jogadores, equipamentos e táticas. O Comitê Olímpico Internacional elegeu a modalidade para estrear nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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