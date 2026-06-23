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Tom Brady ajudou Harry Kane, ídolo da Inglaterra, a não desistir do futebol; entenda

Seleção inglesa enfrenta a Gana em casa do New England Patriots, da NFL

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:08
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Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Nem todas as estrelas do esporte tiveram um início de carreira tranquilo. Assim como Tom Brady, que chegou à NFL cercado de desconfiança, Harry Kane conviveu com incertezas na adolescência enquanto buscava espaço no futebol inglês. Foi ao assistir a um documentário sobre a trajetória do multicampeão quarterback que o atacante mudou sua mentalidade – e o resto é história.

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    A história contada na obra "The Brady 6", da "ESPN", aborda desde os primeiros passos de Brady no futebol americano até o recorde batido de maior campeão da história da NFL. Apesar disso, o quarterback não chegou a liga com a bola toda. Na verdade, ele precisou esperar a 6ª rodada do Draft de 2000, sendo apenas a 199ª escolha.

    Em meio a dificuldades financeiras e instabilidades no futebol de base, o Kane de 17 anos duvidava sobre sua capacidade de viver do esporte. Acompanhar a reviravolta de Tom, porém, serviu como virada de chave para o inglês, que usou do exemplo de seu ídolo para crescer de pouco em pouco na carreira.

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    E que carreira, não é mesmo? Apesar das incerezas na base, Harry brilhou no profissional, com direito a recorde na seleção da Inglaterra. O atacante é, atualmente, o maior artilheiro da história dos "Três Leões". com 81 gols marcados em 115 partidas – marca que pode aumentar nesta terça-feira (23).

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    Estádio que consagrou Brady recebe Inglaterra de Harry Kane

    Embora tenha encerrado a carreira no Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady construiu seu legado principalmente no New England Patriots. Foram 20 temporadas pela franquia e seis títulos de Super Bowl, período que transformou o Gillette Stadium em um dos palcos mais emblemáticos de sua trajetória.

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    Agora, o estádio voltará a cruzar o caminho de um de seus maiores admiradores. Nesta terça-feira (23), Harry Kane entrará em campo pela Inglaterra justamente na arena dos Patriots, rebatizada como "Boston Stadium" durante a Copa do Mundo. A equipe enfrenta a seleção da Gana a partir das 17h (de Brasília).

    Tom Brady, quarterback do New England Patriots, segurando a bola do futebol americano
    Tom Brady em ação pelo New England Patriots na NFL (Foto: Mike Ehrmann/AFP)

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