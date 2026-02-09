Trump desaprova show de Bad Bunny no Super Bowl: 'Repugnante'

O Presidente norte-americano Donald Trump não poupou críticas à performance de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl LX. No domingo (8), ele usou suas redes sociais para classificar o espetáculo do artista porto-riquenho como "terrível", "absolutamente ridículo" e uma "afronta à grandeza da América".

A ira do republicano foi explícita. "Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo, e a dança é repugnante", afirmou Trump, complementando que o show representava "um tapa na cara do nosso país, que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias".

Mesmo antes de pisar no palco, a presença do artista, atualmente o mais escutado no mundo, já gerava polêmica. Setores conservadores criticaram a escolha, e apoiadores de Trump organizaram programações alternativas em protesto. Aliados do ex-presidente também questionaram o fato de a apresentação ter sido majoritariamente em espanhol, pondo em xeque a "cultura americana".

Bad Bunny se apresenta no show do intervalo do Super Bowl LX no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, em 8 de fevereiro de 2026. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Presidente norte-americano Donald Trump criticando duramente o show do Bad Bunny (Foto: Captura de tela / Truth Social)

Texto traduzido

"O show do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos! Não faz sentido nenhum, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo, e a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo de todos os Estados Unidos e do mundo todo. Esse "show" é um tapa na cara do nosso país, que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias — incluindo o melhor mercado de ações e planos de aposentadoria 401(k) da história! Não há nada de inspirador nessa bagunça de show do intervalo e, com certeza, receberá ótimas críticas da mídia de notícias falsas, porque eles não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo real. Aliás, a NFL deveria substituir imediatamente sua nova e ridícula regra do kickoff. FAÇA A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!"

Escolha polêmica para o cenário do país

A insatisfação de Trump com a escolha de Benito Antonio, nome verdadeiro de Bad Bunny, é antiga. Quando o cantor foi anunciado como atração principal em 28 de setembro de 2025, o ex-presidente já havia demonstrado seu descontentamento, tachando a decisão como "absolutamente ridícula" e acusando o artista de "espalhar ódio".

Bad Bunny, nascido em Porto Rico – ilha caribenha pertencente aos EUA – faz questão de cantar e conceder entrevistas em espanhol como forma de posicionamento político e para dar visibilidade ao idioma falado na maior parte da América Latina. O cantor, cujos conterrâneos possuem cidadania americana, mas sem plenos direitos políticos como votar nas eleições presidenciais, encerrou sua apresentação exibindo bandeiras de diversos países americanos.

Em sua música "Lo que le pasó a Hawaii" ("O que aconteceu no Havaí"), o artista aborda questões políticas relacionadas aos territórios americanos, traçando um paralelo entre a situação do Havaí e a de Porto Rico, onde o Congresso norte-americano controla as Forças Armadas e as relações comerciais internacionais da ilha.

Reconhecido não só por sua música (que lhe rendeu três prêmios Grammy), mas também por seu ativismo, Bad Bunny já demonstrou seu posicionamento em outras ocasiões. Em um discurso ao receber um Grammy, ele disse do palco: "Fora, Ice" (Serviço de Imigração e Fronteira dos EUA). Em 2019, interrompeu uma turnê para participar de protestos em Porto Rico contra o então governador Rosselló.

O embate político foi além das críticas. Antes do evento, um assessor da Casa Branca chegou a ameaçar enviar agentes federais de imigração para o estádio, algo inédito na história do Super Bowl, mas nenhuma operação foi registrada.

Bad Bunny canta no show do intervalo do Super Bowl LX no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, em 8 de fevereiro de 2026. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

