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Rival do Brasil, Salah troca camisa com craque da NFL

Astro do Egito se encontrou com jogador da NFL durante treino

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/06/2026
14:37
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Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações
imagem cameraMohamed Salah comemora gol pelo Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
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Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Horas antes da partida, um encontro inusitado chamou a atenção dos torcedores: o atacante Mohamed Salah conversou com Andre Szmyt, atleta do Cleveland Browns, equipe da NFL.

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O encontro aconteceu durante um dos treinos da seleção egípcia. Ao final da conversa, o atleta da NFL desejou sucesso ao camisa 10 da seleção egípcia para os desafios que terá pela frente:

— Boa sorte. E boa sorte na Copa do Mundo e em tudo — disse Szmyt ao atacante.

Considerado o principal jogador do Egito na atualidade, Salah chega para a Copa do Mundo como a principal esperança da seleção africana. O atacante vive mais uma temporada de destaque no futebol europeu e será uma das referências técnicas da equipe durante o torneio.

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Brasil faz último teste antes da estreia

O amistoso deste sábado representa o último compromisso da Seleção Brasileira antes do início do Mundial. A equipe comandada por Carlo Ancelotti busca aproveitar os minutos finais de preparação para ajustar detalhes e consolidar a equipe titular.

A confiança brasileira aumentou após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá no amistoso anterior. Além do resultado expressivo, o desempenho coletivo agradou à comissão técnica, que vê a partida contra o Egito como uma oportunidade de enfrentar um adversário com características diferentes antes da estreia na competição.

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Ancelotti também deve utilizar o confronto para observar opções no elenco e testar variações táticas. A expectativa é que o treinador mantenha uma base próxima daquela que iniciará a campanha brasileira na Copa do Mundo.

Vini Jr em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
Vini Jr em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

Ficha do jogo:

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

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