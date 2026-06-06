Rival do Brasil, Salah troca camisa com craque da NFL

Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Horas antes da partida, um encontro inusitado chamou a atenção dos torcedores: o atacante Mohamed Salah conversou com Andre Szmyt, atleta do Cleveland Browns, equipe da NFL.

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O encontro aconteceu durante um dos treinos da seleção egípcia. Ao final da conversa, o atleta da NFL desejou sucesso ao camisa 10 da seleção egípcia para os desafios que terá pela frente:

— Boa sorte. E boa sorte na Copa do Mundo e em tudo — disse Szmyt ao atacante.

Considerado o principal jogador do Egito na atualidade, Salah chega para a Copa do Mundo como a principal esperança da seleção africana. O atacante vive mais uma temporada de destaque no futebol europeu e será uma das referências técnicas da equipe durante o torneio.

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Andre Szmyt and @MoSalah met up for a jersey swap with the @EgyptNT practicing at CrossCountry Mortgage Campus before their match vs. Brazil tomorrow at @HuntingtonBkFld ⚽️🤝🏈 pic.twitter.com/gOQ5bbU2dp — Cleveland Browns (@Browns) June 5, 2026

Brasil faz último teste antes da estreia

O amistoso deste sábado representa o último compromisso da Seleção Brasileira antes do início do Mundial. A equipe comandada por Carlo Ancelotti busca aproveitar os minutos finais de preparação para ajustar detalhes e consolidar a equipe titular.

A confiança brasileira aumentou após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá no amistoso anterior. Além do resultado expressivo, o desempenho coletivo agradou à comissão técnica, que vê a partida contra o Egito como uma oportunidade de enfrentar um adversário com características diferentes antes da estreia na competição.

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Ancelotti também deve utilizar o confronto para observar opções no elenco e testar variações táticas. A expectativa é que o treinador mantenha uma base próxima daquela que iniciará a campanha brasileira na Copa do Mundo.

Vini Jr em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

Ficha do jogo:

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)

Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

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