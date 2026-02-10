Super Bowl Experience agita Rio de Janeiro durante a decisão da NFL

O Super Bowl Experience foi realizado no último domingo (8), no centro do Rio de Janeiro. Em uma watch party para acompanhar a decisão que coroou o Seattle Seahawks como campeão da NFL sobre o New England Patriots, o evento contou com a presença de estandes de franquias da liga, patrocinadores e demais exposições.

Serviços do Super Bowl Experience

Para adquirir a entrada ao evento, os ingressos do Super Bowl Experience variaram entre R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira). Com os portões sendo abertos às 17h30 (de Brasília), o público demorou um pouco a chegar em maior quantidade, com mais presença perto do horário do jogo e devido as fortes chuvas que atingiram a capital carioca no domingo.

Dentro do Super Bowl Experience, havia locais para comprar bebidas, alimentos e itens da NFL. Na praça de alimentação, os visitantes podiam escolher opções variadas de fast foods, entre hambúrgueres, sanduíches, pizza e até mesmo empanadas.

Na loja oficial da NFL, com a Sports America, havia à venda jerseys oficiais de diversas franquias. Também tinham camisas casuais. Outros acessórios como, boné, mini capacetes, canecas e chaveiros também podia ser comprados pelo público do evento.

Super Bowl Experience foi realizado no Rio de Janeiro (Foto: Lance!)

Exposições

Logo na entrada do evento, painéis do New England Patriots e do Seattle Seahawks. Na sequência, perto da loja, uma exposição dos capacetes das 32 franquias da NFL. Mais adiante, o troféu do Super Bowl — Vince Lombardi Trophy — também estava em exposição, onde muito fãs tiraram diversas fotos.

Super Bowl Experience foi realizado no Rio de Janeiro (Foto: Lance!)

Presença da NFL

A NFL esteve representada pelo Miami Dolphins e pelo Detriot Lions, que tinham estandes interativos, e com brinde, no evento. Os mascotes do Philadelphia Eagles, do New England Patriots e do próprio Lions também estavam presentes no Super Bowl Experience.

Assistir o Super Bowl no evento

Antes da final começar, games com o público no palco que valia brindes foram realizados. O evento foi começar a transmitir o Super Bowl perto do hino americano, logo depois do show de abertura do Green Day. Já com o jogo em andamento, a transmissão — que era do Sportv 2/Ge TV — dos telões tiveram poucos problemas, com um pouco de delay, mas nada muito alarmante.

Além do telão principal, outras duas telas também estavam transmitindo o jogo, que facilitou a experiência de todos que estavam no evento. O Show do Intervalo, do cantor porto-riquenho Bad Bunny foi transmitido no Super Bowl Experience.

Super Bowl Experience foi realizado no Rio de Janeiro (Foto: Lance!)

