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Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Segundo clássico da temporada acontece na Neo Química Arena e coloca frente a frente times em situações diferentes na tabela

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 11/04/2026
17:22
Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12). (Foto: Arte Lance!)
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Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12) para o segundo clássico do ano. Em busca de se manter na liderança do Brasileirão, o alviverde vista o rival na Neo Química Arena e encontra o Timão com o gás da chegada de Fernando Diniz e da vitória conquistada na Libertadores no meio de semana. A bola rola para o dérbi da 11ª rodada às 18h30.

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Ficha do jogo

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COR
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PAL
Brasileirão
11ª rodada
Data e Hora
domingo, 12 de abril, às 18h30
Local
Neo Química Arena (SP)
Árbitro
Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa (CE)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir
Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O alvinegro vinha de nove jogos sem jejum, mas colocou fim na marca negativa com o 2 a 0 aplicado no Platense, fora de casa, na última quinta. Por outro lado, no Brasileirão, a situação ainda é delicada porque o time ocupa a 16ª colocação da tabela, porteiro da zona do rebaixamento, com dez pontos.

Do outro lado, o Palmeiras soma 25 pontos até aqui e é o líder isolado do torneio. Na última rodada, bateu o Bahia na Fonte Nova por 2 a 1 e se distanciou dos concorrentes na tabela. Na Libertadores, empatou por 1 a 1 com o Júnior Barranquilla, na Colômbia.

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O técnico Abel Ferreira está fora da partida após o STJD não acatar o pedido de efeito suspensivo. João Martins, seu auxiliar, ficará na beira do campo. Mesmo fora do banco, o treinador precisará fazer alterações importantes na escalação inicial.

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O Palmeiras não terá Jhon Árias, suspenso pelo terceiro amarelo, e deve seguir sem Vitor Roque, que se recupera de lesão e até pode ser relacionado, por mais que seja difícil ser titular. Nomes como Piquerez e Jefté também seguem fora lesionados. Ramon Sosa deve ganhar vaga no time titular mais uma vez e fará dupla com Flaco López.

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No Corinthians, Fernando Diniz faz sua estreia em competições nacionais e não contará com Memphis Depay, principal ausência do Timão para o clássico. Diniz pode repetir o onze inicial que levou a campo na Libertadores, com o meio formado por Raniele, Garro, André e Breno Bidon, além da dupla Kayke e Yuri Alberto no ataque. Carrillo também é uma opção do banco que pode surgir como titular.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa (CE)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: João Martins.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Foto: Luiz Araújo/Corinthians)

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