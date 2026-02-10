NFL define Los Angeles como sede do Super Bowl de 2027

A NFL acaba de anunciar oficialmente que o Super Bowl LXI será realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles, no dia 14 de fevereiro de 2027. A liga divulgou nesta terça-feira (10) o logotipo oficial do evento, que acontecerá pouco mais de um ano após os Seahawks conquistarem o bicampeonato contra os Patriots.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A data escolhida, um domingo, coincide com o Dia dos Namorados nos Estados Unidos (Valentine's Day), adicionando um toque especial à programação esportiva. Será a primeira vez que a grande final da liga será disputada neste feriado estadunidense.

Escolha de sorte para o Rams?

Localizado em Inglewood e casa dos Rams e Chargers, o SoFi Stadium receberá a decisão da NFL pela segunda vez em sua história. A definição do palco para a 61ª edição do Super Bowl foi feita pela liga em dezembro de 2023. A Califórnia sediará o evento pelo segundo ano consecutivo, já que o Super Bowl deste ano ocorreu no Levi's Stadium, em Santa Clara, a aproximadamente 566 quilômetros de distância.

continua após a publicidade

Na primeira vez que o SoFi Stadium sediou a final, há quatro anos, os Rams conquistaram o título em casa ao derrotarem o Cincinnati Bengals por 23 a 20. O evento de 2027 marcará o nono Super Bowl sediado na região metropolitana de Los Angeles.

➡️ Super Bowl Experience agita Rio de Janeiro durante a decisão da NFL

➡️ Trump desaprova show de Bad Bunny no Super Bowl: 'Repugnante'

Vitória do Los Angeles Rams - 2022 (Foto: AFP)

+Aposte na vitória do seu time favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Próximos passos e futuro

Antes da decisão em Los Angeles, as 32 equipes da NFL concentrarão esforços na temporada 2026-2027. O calendário de preparação estabelece que a free agency terá início em 11 de março, período em que os times podem reformular seus elencos. O Draft acontecerá entre 23 e 25 de abril em Pittsburgh, onde ocorrerá o recrutamento dos talentos universitários. O Las Vegas Raiders, com a pior campanha de 2025 (recorde de 3-14), terá a primeira escolha geral.

Os Seahawks, atuais campeões do Super Bowl LX, abrirão a temporada de 2026 em seu estádio no dia 10 de setembro, uma quinta-feira. O adversário dos Hawks ainda não foi divulgado.

Olhando para o futuro, já está definido também o local do Super Bowl LXII: a final acontecerá em 13 de fevereiro de 2028 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia.

Fogos explodem sobre o Levi's Stadium enquanto o Seattle Seahawks vence o New England Patriots por 29–13 no Super Bowl LX, em Santa Clara, Califórnia (Foto: Karl Mondon/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial