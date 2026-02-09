Kenneth Walker, dos Seahawks, é eleito MVP do Super Bowl LX

Running back do Seattle Seahawks, Kenneth Walker foi eleito MVP do Super Bowl LX após a vitória por 29 a 13 sobre o New England Patriots. O jogador foi a principal peça ofensiva da equipe comandada por Mike Macdonald, embora não tenha marcado pontos na partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na partida, Kenneth Walker conseguiu 135 jardas corridas, além de 26 jardas a partir de duas recepções de passes feitos por Sam Darnold. O atleta foi o principal motor ofensivo para levar os Seahawks em condições de pontuar e vencer o Super Bowl.

Além disso, Kenneth Walker quebrou um jejum de mais de 25 anos sem que um running back conquistasse o prêmio de MVP de um Super Bowl. A última vez que um corredor venceu o prêmio foi em 1998 com Terrell Davis, do Denver Broncos.

continua após a publicidade

Na reta final do Super Bowl, Kenneth Walker chegou a anotar um touchdown para coroar a vitória dos Seahawks sobre os Patriots, mas a jogada foi anulada por uma falta da linha ofensiva. Ainda assim, o jogador foi lembrado pela liga em meio a uma grande atuação no duelo decisivo.

Como foi a temporada de Walker com os Seahawks?

Na temporada regular, Kenneth Walker dividiu diversas carregadas com Zach Charbonnet. Ainda assim, o running back conseguiu correr para mais de mil jardas e ter cinco touchdowns anotados ao longo dos 17 jogos.

continua após a publicidade

Na pós-temporada, Walker foi o protagonista dos Seahawks com mais de 300 jardas corridas e quatro touchdowns anotados em três partidas.

📲 De olho no Lance! e no e no Mais Esportes. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.