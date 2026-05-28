Astro da NFL se declara ao Brasil antes de partida no Maracanã
Astro do Ravens demonstrou empolgação para partida no Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O quarterback Lamar Jackson, principal estrela do Baltimore Ravens, demonstrou entusiasmo com a vinda da equipe ao Brasil para a partida da NFL no Rio de Janeiro. O confronto contra o Dallas Cowboys será disputado no dia 27 de setembro, no Maracanã.
Relacionadas
- Futebol Americano
Ingressos da NFL no Rio: veja valores, datas e onde comprar para Cowboys x Ravens
Futebol Americano27/05/2026
- Mais Esportes
Seleção Brasileira jogará a primeira fase da Copa do Mundo em estádios da NFL
Mais Esportes19/05/2026
- Mais Esportes
NFL confirma Dallas Cowboys x Baltimore Ravens no Brasil
Mais Esportes24/04/2026
Em mensagem direcionada aos fãs brasileiros, Lamar mandou um recado carinhoso:
— Estamos animados. Alô, Brasil, eu amo o Brasil.
Lamar Jackson: "Alô Brasil, eu amo o Brasil!"— NFL Brasil (@NFLBrasil) May 27, 2026
Te esperamos no Rio, dia 27/09 🇧🇷🫶
(via @ravens) pic.twitter.com/uVsZOawk5j
Dono de dois prêmios de MVP da NFL, nas temporadas 2019/20 e 2023/24, Lamar Jackson é um dos grandes nomes da liga nesta década.
➡️Ingressos da NFL no Rio: veja valores, datas e onde comprar para Cowboys x Ravens
Venda de ingressos para o confronto:
A NFL iniciou a venda de ingressos para o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para o dia 27 de setembro de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira semana da temporada regular, será a primeira da liga realizada na capital fluminense.
A comercialização será feita pela Ticketmaster e ocorrerá em diferentes fases, com prioridade para clientes parceiros da NFL.
Clientes American Express terão acesso antecipado entre os dias 27 e 31 de maio. Já os clientes Legacy e Privilege da XP Investimentos poderão comprar ingressos no dia 1º de junho. Os demais clientes da XP terão acesso entre 2 e 5 de junho
Calendário de vendas:
- 27 a 31 de maio- pré-venda para clientes American Express
- 1º de junho- acesso para clientes Legacy e Privilege da XP
- 2 a 5 de junho-venda para demais clientes XP
- 9 de junho- abertura da venda geral
A venda para o público geral começa às 10h do dia 9 de junho.
🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias