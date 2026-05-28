Astro da NFL se declara ao Brasil antes de partida no Maracanã

O quarterback Lamar Jackson, principal estrela do Baltimore Ravens, demonstrou entusiasmo com a vinda da equipe ao Brasil para a partida da NFL no Rio de Janeiro. O confronto contra o Dallas Cowboys será disputado no dia 27 de setembro, no Maracanã.

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Em mensagem direcionada aos fãs brasileiros, Lamar mandou um recado carinhoso:

— Estamos animados. Alô, Brasil, eu amo o Brasil.

Lamar Jackson: "Alô Brasil, eu amo o Brasil!"



Te esperamos no Rio, dia 27/09 🇧🇷🫶



(via @ravens) pic.twitter.com/uVsZOawk5j — NFL Brasil (@NFLBrasil) May 27, 2026

Dono de dois prêmios de MVP da NFL, nas temporadas 2019/20 e 2023/24, Lamar Jackson é um dos grandes nomes da liga nesta década.

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam no Rio de Janeiro (Foto: divulgação)

➡️Ingressos da NFL no Rio: veja valores, datas e onde comprar para Cowboys x Ravens

Venda de ingressos para o confronto:

A NFL iniciou a venda de ingressos para o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para o dia 27 de setembro de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira semana da temporada regular, será a primeira da liga realizada na capital fluminense.

A comercialização será feita pela Ticketmaster e ocorrerá em diferentes fases, com prioridade para clientes parceiros da NFL.

Clientes American Express terão acesso antecipado entre os dias 27 e 31 de maio. Já os clientes Legacy e Privilege da XP Investimentos poderão comprar ingressos no dia 1º de junho. Os demais clientes da XP terão acesso entre 2 e 5 de junho

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Calendário de vendas:

27 a 31 de maio - pré-venda para clientes American Express

- pré-venda para clientes American Express 1º de junho - acesso para clientes Legacy e Privilege da XP

- acesso para clientes Legacy e Privilege da XP 2 a 5 de junho -venda para demais clientes XP

-venda para demais clientes XP 9 de junho- abertura da venda geral

A venda para o público geral começa às 10h do dia 9 de junho.

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