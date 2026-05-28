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Astro da NFL se declara ao Brasil antes de partida no Maracanã

Astro do Ravens demonstrou empolgação para partida no Brasil

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/05/2026
16:02
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Lamar Jackson em ação pelo Baltimore Ravens (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)
imagem cameraLamar Jackson em ação pelo Baltimore Ravens (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)
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O quarterback Lamar Jackson, principal estrela do Baltimore Ravens, demonstrou entusiasmo com a vinda da equipe ao Brasil para a partida da NFL no Rio de Janeiro. O confronto contra o Dallas Cowboys será disputado no dia 27 de setembro, no Maracanã.

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Em mensagem direcionada aos fãs brasileiros, Lamar mandou um recado carinhoso:

— Estamos animados. Alô, Brasil, eu amo o Brasil.

Dono de dois prêmios de MVP da NFL, nas temporadas 2019/20 e 2023/24, Lamar Jackson é um dos grandes nomes da liga nesta década.

NFL
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam no Rio de Janeiro (Foto: divulgação)

➡️Ingressos da NFL no Rio: veja valores, datas e onde comprar para Cowboys x Ravens

Venda de ingressos para o confronto:

NFL iniciou a venda de ingressos para o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para o dia 27 de setembro de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira semana da temporada regular, será a primeira da liga realizada na capital fluminense.

A comercialização será feita pela Ticketmaster e ocorrerá em diferentes fases, com prioridade para clientes parceiros da NFL.

Clientes American Express terão acesso antecipado entre os dias 27 e 31 de maio. Já os clientes Legacy e Privilege da XP Investimentos poderão comprar ingressos no dia 1º de junho. Os demais clientes da XP terão acesso entre 2 e 5 de junho

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Calendário de vendas:

  • 27 a 31 de maio- pré-venda para clientes American Express
  • 1º de junho- acesso para clientes Legacy e Privilege da XP
  • 2 a 5 de junho-venda para demais clientes XP
  • 9 de junho- abertura da venda geral

A venda para o público geral começa às 10h do dia 9 de junho.

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