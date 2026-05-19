Seleção Brasileira jogará a primeira fase da Copa do Mundo em estádios da NFL
Na fase de grupos, o Brasil jogará nos estádios estadunidenses Met Life, Lincoln Financial Field e Hard Rock
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Com a convocação dos 26 jogadores do Brasil para a Copa do Mundo, aumentam cada vez mais as expectativas para o campeonato. O Mundial, que começa oficialmente em 11 de junho, será disputado pela primeira vez em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Na primeira fase, pelo Grupo C, a Seleção jogará em três estádios da costa leste norte-americana, que são usados para a disputa da National Football League (NFL).
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O Brasil estreia na Copa do Mundo no Estádio Met Life, contra Marrocos. Em Nova Jersey, o local é casa do New York Jets e do New York Giants, que jogam a NFL. Já o confronto contra o Haiti, pela segunda rodada, será no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde o Philapelphia Eagles manda seus jogos. A Seleção fecha sua participação na fase de grupos no Estádio Hard Rock, em Miami, contra a Escócia. O estádio é palco dos duelos do Miami Dolphins na NFL e do Miami Hurricanes no futebol americano universitário.
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Informações dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
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