Com a convocação dos 26 jogadores do Brasil para a Copa do Mundo, aumentam cada vez mais as expectativas para o campeonato. O Mundial, que começa oficialmente em 11 de junho, será disputado pela primeira vez em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Na primeira fase, pelo Grupo C, a Seleção jogará em três estádios da costa leste norte-americana, que são usados para a disputa da National Football League (NFL).

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O Brasil estreia na Copa do Mundo no Estádio Met Life, contra Marrocos. Em Nova Jersey, o local é casa do New York Jets e do New York Giants, que jogam a NFL. Já o confronto contra o Haiti, pela segunda rodada, será no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde o Philapelphia Eagles manda seus jogos. A Seleção fecha sua participação na fase de grupos no Estádio Hard Rock, em Miami, contra a Escócia. O estádio é palco dos duelos do Miami Dolphins na NFL e do Miami Hurricanes no futebol americano universitário.

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Informações dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA