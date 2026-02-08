Anunciar no intervalo do Super Bowl LX, marcado para fevereiro de 2026, voltou a atingir um novo patamar histórico. O valor médio de um comercial de 30 segundos gira em torno de US$ 8 milhões, com alguns espaços negociados por cifras que chegam a US$ 10 milhões. Isso de acordo com informações divulgadas pela própria NBCUniversal, detentora dos direitos de transmissão da NFL nos Estados Unidos.

Além do valor pago pelo espaço de mídia, o investimento total das marcas no Super Bowl costuma ser consideravelmente maior. Reportagens apontam que os custos de produção dos comerciais, com filmagens de alto padrão, contratação de celebridades e ações digitais complementares, frequentemente adicionam alguns milhões de dólares ao orçamento. Em campanhas de grande porte, o gasto total por anunciante pode ultrapassar a casa de US$ 10 milhões quando se considera o pacote completo de ativação.

Ao longo do tempo

O patamar alcançado em 2026 consolida uma trajetória de valorização contínua do espaço publicitário mais cobiçado da televisão estadunidense. No início dos anos 2000, um comercial de 30 segundos custava pouco mais de US$ 2 milhões. Em 2015, na edição comemorativa do Super Bowl 50, o valor já havia ultrapassado US$ 4,5 milhões.

Em 2023, a final da NFL arrecadou, em receitas de inserções comerciais de televisão, mais US$ 7 milhões por cada anúncio. Desde então, os preços avançaram de forma consistente, acompanhando a capacidade do evento de manter audiências acima da casa dos 100 milhões de espectadores nos Estados Unidos.

