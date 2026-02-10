Lewis Hamilton exalta Bad Bunny após críticas de Trump em Super Bowl

A performance de Bad Bunny durante o intervalo do Super Bowl gerou critícas diversas. Enquanto Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, reprovou o show do último domingo (8), o piloto Lewis Hamilton destacou a importância do espetáculo e do trabalho do porto-riquenho. O heptacampeão da F1 não poupou elogios ao cantor através das redes sociais.

Já no início do texto, Hamilton chegou a afirmar que o show de Benito está entre os "mais importantes da história do Super Bowl". A declaração ainda relembra o sentimento de pertencimento que teve ao encontrar a bandeira de Granada, país do Caribe – de onde vieram seus pais.

— Esse foi um dos shows mais importantes da história do intervalo do Super Bowl. Em um mundo e um país liderados por pessoas cujo único objetivo é incentivar a divisão, vimos um artista se apresentar entre um grupo diversificado de pessoas, no mesmo nível, com uma mensagem de união. Fiquei arrepiado — escreveu o piloto, que completou:

— Tenho o maior respeito por Benito e pelo show que ele apresentou. Um show que não era sobre ele, mas sobre as pessoas. Estou realmente muito inspirado. Não falo espanhol, mas sua mensagem de união ressoou profundamente. Ver a bandeira de Granada me fez sentir instantaneamente conectado. Minha família é de lá. O Caribe é meu lar. Como ele disse, a única coisa mais poderosa que o ódio é o amor.

Entenda crítica de Trump sobre Bad Bunny

Mesmo antes de pisar no palco, a presença do artista, atualmente o mais escutado no mundo, já gerava polêmica. Setores conservadores criticaram a escolha, e apoiadores de Trump organizaram programações alternativas em protesto. Aliados do ex-presidente também questionaram o fato de a apresentação ter sido majoritariamente em espanhol, pondo em xeque a "cultura americana".

Nas redes sociais, a ira do presidente foi explícita. "Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo, e a dança é repugnante", afirmou Trump, complementando que o show representava "um tapa na cara do nosso país, que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias". Veja declaração completa aqui.

Bad Bunny, nascido em Porto Rico – ilha caribenha pertencente aos EUA – faz questão de cantar e conceder entrevistas em espanhol como forma de posicionamento político e para dar visibilidade ao idioma falado na maior parte da América Latina.

Em sua música "Lo que le pasó a Hawaii" ("O que aconteceu no Havaí"), por exemplo, o artista aborda questões políticas relacionadas aos territórios americanos. O cantor traça um paralelo entre a situação do Havaí e a de Porto Rico, onde o Congresso norte-americano controla as Forças Armadas e as relações comerciais internacionais da ilha.