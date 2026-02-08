New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX, neste domingo (8), em busca do troféu Vince Lombardi. O duelo reedita a decisão realizada em 2015, em que a franquia de Foxborough superou as Águias com uma vitória por 28 a 24.

New England Patriots 0 x 6 Seattle Seahawks - 2º quarto

Jason Myers acerta o field goal de 39 jardas e aumenta a vantagem dos Seahawks sobre o New England Patriots.

Kenneth Walker corre com a bola, mas perde duas jardas novamente. Os Seahawks irão chutar o field goal para ampliar o placar.

Sam Darnold sofre pressão e não conecta passe com nenhum jogador. Os Seahawks irão para a 3ª descida para 12 jardas.

Em outra corrida, Walker perde duas jardas ao ser parado pela defesa dos Patriots. 2ª descida para 12 jardas para os Seahawks.

Em nova corrida, Walker tem excelente corrida e coloca os Seahawks na linha de 17 jardas do campo de ataque e em posição de chutar field goal.

Na sequência, Darnold erra um passe na linha de 46 jardas do campo de ataque. 2ª descida para 10 jardas para os Seahawks.

Kenneth Walker corre com a bola, consegue uma jogada explosiva e coloca os Seahawks no campo de ataque.

Sam Darnold tenta conectar passe em profundidade para Shaheed, mas Christian Gonzalez dá um tapa na bola e impede a conexão. 2ª descida para 10 jardas para Seattle.

Shaheed pede fair catch, e os Seahawks iniciam nova campanha na linha de 24 jardas do campo de defesa.

Stevenson tenta correr pelo meio da linha ofensiva, mas não ganha jardas. Os Patriots chutarão o punt para devolver a bola para os Seahawks.

No início do 2º quarto, Maye erra um passe para Hunter Henry e quase é interceptado. Patriots tem 3ª descida para cinco jardas.

New England Patriots 0 x 3 Seattle Seahawks - 1º quarto

Drake Maye dá a bola para Stevenson correr cinco jardas na 1ª descida dos Patriots. Fim do 1º quarto.

Dickson chuta o punt, e Marcus Jones retorna a bola para a linha de 32 jardas do campo de defesa dos Patriots.

Darnold não conecta o passe, e o Seattle Seahawks irá devolver a bola para o New England Patriots.

Sam Darnold não conecta passe com Smith-Njigba, e os Seahawks têm uma 3ª descida longa para seguir com o ataque em campo.

No play action, Shaheed corre com a bola, mas perde cinco jardas. 2ª descida para 15 jardas para os Seahawks.

Sam Darnold conecta passe para Barner, que consegue agarrar a bola e conquista a primeira descida para os Seahawks.

Em nova corrida, Walker ganha uma jarda, e os Seahawks irão para a 3ª descida para sete jardas.

Kenneth Walker ganha apenas duas jardas, e os Seahawks terão uma 2ª descida para oito jardas.

Shaheed retorna a bola para a linha de 13 jardas do campo de defesa, que será o ponto em que os Seahawks iniciarão a próxima campanha.

Drake Maye sofre sack de Whiterspoon, e os Patriots irão devolver a bola para os Seahawks.

Maye acerta um passe para Henderson, mas o corredor sofre um tackle e perde uma jarda. Patriots terão 3ª descida para 15 jardas.

Na jogada seguinte, Henderson tenta correr com a bola, mas perde jardas, e os Patriots irão para a 2ªdescida para 14 jardas.

Drake Maye conecta passe com Boutte, e os Patriots estão no campo de ataque.

Dickson chuta o punt, e os Patriots irão iniciar uma nova campanha na linha de 36 jardas do campo de defesa.

Darnold se livra do sack, mas erra um passe para Smith-Njigba, e os Seahawks irão devolver a bola para os Patriots.

Darnold acerta passe para Smith-Njigba, que ganha quatro jardas para os Seahawks.

Darnold não conecta o passe com Smith-Njigba, e os Seahawks vão para a 2ª descida para 10 jardas.

Seattle Seahawks iniciarão a próxima campanha na linha de 10 jardas do campo de defesa.

Drake Maye lança, mas não acha recebedor, e os Patriots irão chutar o punt e devolver a bola para os Seahawks.

Drake Maye corre com a bola, e os Patriots terão uma 3ª descida para nove jardas no campo de ataque.

Drake Maye é sacado por Hall, e os Patriots ficam em uma situação complicada: 2ª descida para 20 jardas.

Em nova corrida, Stevenson consegue as duas jardas necessárias para mover as correntes para New England.

Drake Maye acerta passe para Douglas, que avança oito jardas, e os Patriots vão para a 2ª descida para duas jardas.

Drake Maye conecta passe com Stevenson, e os Patriots conseguem o first down e renovam suas descidas.

Em nova corrida, Stevenson consegue mais três jardas, e os Patriots vão para a 3ª descida para uma jardas.

Na 1ª descida, Stevenson consegue seis jardas, e os Patriots irão para a 2ª descida para quatro jardas.

Jason Myers repõe a bola em campo, e D'Ernest Johnson retorna a bola para a linha de 28 jardas do campo de defesa dos Patriots.

Myers abre o placar para os Seahawks contra os Patriots com um field goal (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Jason Myers acerta o field goal de 33 jardas e dá os três primeiros pontos para o Seattle Seahawks contra o New England Patriots, no Super Bowl LX.

Sam Darnold não conecta o passe, e os Seahawks irão chutar o field goal na 4ª descida.

Kenneth Walker corre para a linha de 15 jardas, e os Seahawks irão para a 3ª descida.

Na sequência, Darnold joga a bola fora, e os Seahawks irão para a 2ª descida para 10 jardas na linha de 17 do campo ofensivo.

Na sequência, Darnold conecta novo passe com Cooper Kupp e Seattle está em excelente posição no campo.

Darnold conecta um passe com Barner, que leva a bola para a linha de 41 do campo ofensivo.

Na jogada seguinte, Walker não consegue ganhar jardas e Seattle fará a 2ª descida para 10 jardas.

Running Back dos Seahawks, Walker corre com a bola até a linah de 45 jardas do campo de defesa.

Kicker dos Patriots, Borregales dá o pontapé inicial no Super Bowl LX. Seattle Seahawks inicia o jogo com a bola na linha de 35 jardas do campo de defesa.

New England Patriots x Seattle Seahawks - Pré-jogo

O hino nacional dos Estados Unidos é cantado pelo artista Charlie Puth.

Bradi Carlile canta America The Beautiful antes do início do Super Bowl LX.

E agora é a vez do New England Patriots entrar em campo e se tornar o maior campeão da história da NFL caso conquiste o sétimo Super Bowl. Atualmente, a franquia de Foxborough está empatada com os Steelers com seis títulos.

Jogadores do Seattle Seahawks entram em campo com a bandeira de número 12 nas mãos de Brady Russell, que faz referência à torcida da franquia, que é o 12º jogador da equipe.

Green Day inicia show de abertura do Super Bowl LX. A banda comandada por Billie Joe canta sucessos, como Boulevard of broken dreams, American idiot e outros sucessos da história do grupo norte-americano de punk rock.

Green Day se apresenta antes do Super Bowl entre Patriots e Seahawks (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Campeões de Super Bowl são homenageados pela NFL antes do confronto entre New England Patriots e Seattle Seahawks. Nomes como os de Tom Brady, Peyton Manning, Joe Montana e Jerry Rice surgem no gramado do Levi's Stadium.

