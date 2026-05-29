Diretor da NFL no Brasil deixa pistas sobre show do intervalo no Maracanã

A NFL retorna ao Brasil no dia 27 de setembro de 2026, no Maracanã - Rio de Janeiro, para a partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Apesar da proximidade do evento, a atração do show de intervalo ainda não está definida, mas já existem critérios bem estabelecidos para a escolha do nome.

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Durante participação no Rio2C, Luis Martinez, diretor-geral da NFL no Brasil, revelou que a liga busca, prioritariamente, um artista brasileiro para se apresentar no evento, que marcará o primeiro jogo da temporada regular da NFL realizado na cidade do Rio de Janeiro.

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— Queremos uma atração prioritariamente brasileira. Em segundo lugar, queremos que seja uma "collab", que o artista escolhido convide outro. A NFL vem ao Rio, mas a atração do intervalo não necessariamente será carioca — afirmou Martinez.

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A declaração indica uma mudança em relação ao perfil de artistas escolhidos para eventos anteriores da liga no país. Em 2025, por exemplo, a cantora Karol G foi a responsável pelo show do intervalo do primeiro jogo da NFL realizado no Brasil, em São Paulo. Desta vez, a tendência é que a apresentação tenha uma identidade mais conectada à música brasileira, embora a escolha final ainda esteja em aberto.

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A cantora colombiana Karol G foi a grande atração do show do intervalo da NFL no Brasil em 2025 (Foto: Divulgação/Barcelona)

Responsável pela operação da NFL no Brasil, Luis Martinez lidera a estratégia de expansão da liga no país, com foco no crescimento da base de fãs, fortalecimento de parcerias comerciais e realização de jogos internacionais em território brasileiro.

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O confronto entre Ravens e Cowboys será disputado no Maracanã e é válido pela terceira semana da temporada regular da NFL. A partida representará a estreia da liga na capital fluminense e faz parte do plano de internacionalização da competição.

A venda de ingressos para o público geral terá início às 10h do dia 9 de junho. A expectativa da organização é repetir o sucesso de público registrado nas primeiras experiências da NFL no Brasil e transformar o Rio de Janeiro em uma das principais praças internacionais da liga.

NFL no Brasil: Cowboys e Ravens vão usar CTs de clubes cariocas

O Lance! apurou com exclusividade que Dallas Cowboys e Baltimore Ravens vão utilizar centros de treinamento do Flamengo e do Botafogo durante a estadia no Rio de Janeiro. A tendência é que o time de Dallas fique no Ninho do Urubu, do Rubro-Negro, enquanto a equipe de Baltimore utilize o CT Lonier, do Glorioso.

A partida, válida pela terceira semana da temporada regular da NFL, será a terceira no Brasil e a primeira realizada na capital fluminense.

🏟️Cuidados com o Maraca

Em relação ao gramado do Maracanã, a operação foi planejada para não impactar o calendário do futebol brasileiro. O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio no dia 19 ou 20 de setembro, antes da paralisação para a Data FIFA. Após isso, a arena será entregue à NFL, que ficará responsável pelos ajustes necessários para o evento. O sucesso recente da liga no Brasil, com jogos em São Paulo, reforça o crescimento do país como um dos principais mercados internacionais da modalidade.