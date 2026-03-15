Bortoleto e volta para Globo impulsionam milhões de visualizações à Fórmula 1

Segundo levantamento da Taboola, empresa de inteligência de dados virtuais, o início da temporada 2026 da Fórmula 1 teve uma explosão no engajamento digital no Brasil, graças a participação de Gabriel Bortoleto e ao retorno da Fórmula 1 à TV Globo.

continua após a publicidade

Os fãs de Gabriel Bortoleto se consolidam cada vez mais como um dos principais vetores de tráfego do setor. O interesse pelo piloto brasileiro registrou um crescimento explosivo de 747%.

Para efeito de comparação, o heptacampeão Lewis Hamilton, embora tenha tido um salto impressionante de 3.052% em interesse às vésperas da corrida, já divide a curiosidade do público com o estreante brasileiro.

continua após a publicidade

🤑🏎️ Aposte no vencedor do GP da China na F1!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Kimi Antonelli conquista pole position inédita na F1; Bortoleto é 16º

Estreia da Fórmula 1 na Globo bate recorde de audiência

Mariana Becker durante transmissão de corrida da Fórmula 1 na Globo (Imagem: Reprodução/TV Globo)

O Grande Prêmio da Austrália, no início da madrugada do último domingo (8), que marcou o retorno da Fórmula 1 à TV Globo, registrou a maior de audiência de um GP da Austrália em 15 anos. Além disso, a corrida marcou também o maior índice de uma primeira corrida de F1 do ano desde 2020, em São Paulo.

continua após a publicidade

O evento também registrou a maior média de audiência do automobilismo na TV aberta na praça em mais de quatro anos – desde novembro de 2021. A etapa de abertura da temporada 2026 na Fórmula 1, exibida na madrugada - entre 1h03 e 2h27, marcou 7 pontos e 26% de participação entre os paulistas, um aumento de 17% na média da faixa horária na praça no comparativo com os quatro sábados anteriores.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bortoleto celebra boa estreia na temporada 2026

Gabriel Bortoleto fez história no GP da Austrália ao se tornar o primeiro piloto da Audi a terminar uma corrida no top-10 da Fórmula 1. O brasileiro, que largou em nono após a desistência de Oscar Piastri, sustentou a posição com maturidade até o final, somando os dois primeiros pontos da equipe alemã na categoria.

Com o feito, a Audi se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021. Bortoleto celebrou o resultado, mas manteve os pés no chão quanto aos desafios da nova escuderia.

— Nono lugar na primeira corrida da Audi é algo que eu assinaria embaixo se tivessem me falado no começo do ano. É incrível pontuar logo de cara. Sabemos que temos muita coisa básica para arrumar dentro da equipe, mas começar assim é fantástico — disse o piloto à TV Globo após a prova.