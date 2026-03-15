Bortoleto e volta para Globo impulsionam milhões de visualizações à Fórmula 1
Estreia da F1 na Globo bate recorde de audiência
- Matéria
- Mais Notícias
Segundo levantamento da Taboola, empresa de inteligência de dados virtuais, o início da temporada 2026 da Fórmula 1 teve uma explosão no engajamento digital no Brasil, graças a participação de Gabriel Bortoleto e ao retorno da Fórmula 1 à TV Globo.
Petkovic processa Meta após ter Instagram hackeado
Fora de Campo
Programa do canal de Galvão realiza cobertura da convocação da Seleção
Fora de Campo
Anderson Silva inicia formação para se tornar policial e justifica: ‘Preciso retribuir’
Fora de Campo
Os fãs de Gabriel Bortoleto se consolidam cada vez mais como um dos principais vetores de tráfego do setor. O interesse pelo piloto brasileiro registrou um crescimento explosivo de 747%.
Para efeito de comparação, o heptacampeão Lewis Hamilton, embora tenha tido um salto impressionante de 3.052% em interesse às vésperas da corrida, já divide a curiosidade do público com o estreante brasileiro.
🤑🏎️ Aposte no vencedor do GP da China na F1!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Kimi Antonelli conquista pole position inédita na F1; Bortoleto é 16º
Estreia da Fórmula 1 na Globo bate recorde de audiência
O Grande Prêmio da Austrália, no início da madrugada do último domingo (8), que marcou o retorno da Fórmula 1 à TV Globo, registrou a maior de audiência de um GP da Austrália em 15 anos. Além disso, a corrida marcou também o maior índice de uma primeira corrida de F1 do ano desde 2020, em São Paulo.
O evento também registrou a maior média de audiência do automobilismo na TV aberta na praça em mais de quatro anos – desde novembro de 2021. A etapa de abertura da temporada 2026 na Fórmula 1, exibida na madrugada - entre 1h03 e 2h27, marcou 7 pontos e 26% de participação entre os paulistas, um aumento de 17% na média da faixa horária na praça no comparativo com os quatro sábados anteriores.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Bortoleto celebra boa estreia na temporada 2026
Gabriel Bortoleto fez história no GP da Austrália ao se tornar o primeiro piloto da Audi a terminar uma corrida no top-10 da Fórmula 1. O brasileiro, que largou em nono após a desistência de Oscar Piastri, sustentou a posição com maturidade até o final, somando os dois primeiros pontos da equipe alemã na categoria.
Com o feito, a Audi se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021. Bortoleto celebrou o resultado, mas manteve os pés no chão quanto aos desafios da nova escuderia.
— Nono lugar na primeira corrida da Audi é algo que eu assinaria embaixo se tivessem me falado no começo do ano. É incrível pontuar logo de cara. Sabemos que temos muita coisa básica para arrumar dentro da equipe, mas começar assim é fantástico — disse o piloto à TV Globo após a prova.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias