AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP da China na F1 2026
Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton se destacam no Top 3 do pelotão
A Fórmula 1 está de volta com a segunda etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (15). Em um classificação sem muitas emoções, as posições foram definidas, e Gabriel Bortoleto sai da 16ª posição. Acompanhe AO VIVO com o Lance! agora.
Relacionadas
Tempo real da corrida do GP da China de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
41/56 - Max Verstappen faz corrida tímida na sexta posição e segue preso atrás de Oliver Bearman
40/56 - Enquanto Antonelli marca volta mais rápida da prova, Hamilton e Leclerc voltam a trocar posições com britânico levando a melhor
36/56 - Mais um capítulo na batalha entre os pilotos da Ferrari: Hamilton passa Leclerc pela terceira colocação
35/56 - Fernando Alonso abandona prova
34/56 - Esteban Ocon e Franco Colapinto batem na curva 3 durante disputa por posição e rodam na pista
29/56 - Foi a vez de Leclerc ser ultrapassado por Russell
28/56 - Lindblad roda na curva 14, mas segue vivo na corrida
27/56 - Disputa segue forte entre Leclerc e Hamilton; Russell, então, aproveita para passar o heptacampeão mundial
25/56 - Em uma disputa interna, Leclerc ultrapassa Hamilton, que precisa defender nova posição de Russell logo em seguida
22/56 - Gasly reclama de Verstappen, após holandês o colocar para fora da pista
18/56 - Hamilton reclama de falta de energia durante disputa contra Antonelli por liderança
14/56 - Safety car abandona a pista, e corrida reinicia
11/56 - Lance Stroll tem problema na pista, o que gera safety car; com isso, outros pilotos aproveitam para realizar a troca de pneus
10/56 - Os primeiros pit stops são de Max Verstappen e Liam Lawson
8/56 - Verstappen é o único com os compostos macios, mas já reclama dos estados dos pneus através do rádio
5/56 - Em disputa com Arvid Lindblad, Verstappen acaba escapando dos limites da pista
2/56 - Modo ultrapassagem é aproveitado por Antonelli para recuperar liderança de Hamilton
2/56 - Com problemas antes da largada, Lando Norris, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto não saem dos boxes e são obrigados a abandonar a corrida
1/56 - Isack Hadjar roda logo na primeira volta e vai para o fim do pelotão
1/56 - Início agitado do GP da China: Antonelli e Russell sofrem com largada e perdem posições para dupla da Ferrari. Max Verstappen também cai e ocupa a 16ª colocação
🟢 1/56 - E FOI DADA A LARGADA!
4h - Os carros partem para a volta de apresentação
3h48 - Problema no carro de Gabriel Bortoleto, que deve largar dos boxes
3h45 - 15 minutos para o GP da China
3h30 - Faltam 30 minutos para o início da prova. Largada está prevista para acontecer às 4h.
Mais do Guia da F1:
➡️ Conheça todos os pilotos da temporada
➡️ Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2026
Grid de largada do GP da China
Resultado - Classificação para a corrida - GP da China de F1
|posição
|piloto
|equipe
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
2º
George Russell
Mercedes
3º
Lewis Hamilton
Ferrari
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
Oscar Piastri
McLaren
6º
Lando Norris
McLaren
7º
Pierre Gasly
Alpine
8º
Max Verstappen
Red Bull
9º
Isack Hadjar
Red Bull
10º
Oliver Bearman
Haas
11º
Nico Hulkenberg
Audi
12º
Franco Colapinto
Alpine
13º
Esteban Ocon
Haas
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
15º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
16º
Gabriel Bortoleto
Audi
17º
Carlos Sainz
Williams
18º
Alex Albon
Williams
19º
Fernando Alonso
Aston Martin
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
21º
Lance Stroll
Aston Martin
22º
Sergio Pérez
Cadillac
+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto no GP da China na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
