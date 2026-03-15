menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP da China na F1 2026

Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton se destacam no Top 3 do pelotão

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/03/2026
03:30
Atualizado há 2 minutos
Gabriel Bortoleto em ação no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)
imagem cameraCharles Leclerc durante treino livre no GP da Austrália (Foto: Martin KEEP / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 está de volta com a segunda etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (15). Em um classificação sem muitas emoções, as posições foram definidas, e Gabriel Bortoleto sai da 16ª posição. Acompanhe AO VIVO com o Lance! agora.

continua após a publicidade

Tempo real da corrida do GP da China de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

41/56 - Max Verstappen faz corrida tímida na sexta posição e segue preso atrás de Oliver Bearman

40/56 - Enquanto Antonelli marca volta mais rápida da prova, Hamilton e Leclerc voltam a trocar posições com britânico levando a melhor

36/56 - Mais um capítulo na batalha entre os pilotos da Ferrari: Hamilton passa Leclerc pela terceira colocação

35/56 - Fernando Alonso abandona prova

34/56 - Esteban Ocon e Franco Colapinto batem na curva 3 durante disputa por posição e rodam na pista

29/56 - Foi a vez de Leclerc ser ultrapassado por Russell

28/56 - Lindblad roda na curva 14, mas segue vivo na corrida

27/56 - Disputa segue forte entre Leclerc e Hamilton; Russell, então, aproveita para passar o heptacampeão mundial

25/56 - Em uma disputa interna, Leclerc ultrapassa Hamilton, que precisa defender nova posição de Russell logo em seguida

22/56 - Gasly reclama de Verstappen, após holandês o colocar para fora da pista

18/56 - Hamilton reclama de falta de energia durante disputa contra Antonelli por liderança

14/56 - Safety car abandona a pista, e corrida reinicia

11/56 - Lance Stroll tem problema na pista, o que gera safety car; com isso, outros pilotos aproveitam para realizar a troca de pneus

10/56 - Os primeiros pit stops são de Max Verstappen e Liam Lawson

8/56 - Verstappen é o único com os compostos macios, mas já reclama dos estados dos pneus através do rádio

5/56 - Em disputa com Arvid Lindblad, Verstappen acaba escapando dos limites da pista

2/56 - Modo ultrapassagem é aproveitado por Antonelli para recuperar liderança de Hamilton

2/56 - Com problemas antes da largada, Lando Norris, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto não saem dos boxes e são obrigados a abandonar a corrida

1/56 - Isack Hadjar roda logo na primeira volta e vai para o fim do pelotão

1/56 - Início agitado do GP da China: Antonelli e Russell sofrem com largada e perdem posições para dupla da Ferrari. Max Verstappen também cai e ocupa a 16ª colocação

continua após a publicidade

🟢 1/56 - E FOI DADA A LARGADA!

4h - Os carros partem para a volta de apresentação

3h48 - Problema no carro de Gabriel Bortoleto, que deve largar dos boxes

3h45 - 15 minutos para o GP da China

3h30 - Faltam 30 minutos para o início da prova. Largada está prevista para acontecer às 4h.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Grid de largada do GP da China

Resultado - Classificação para a corrida - GP da China de F1

posiçãopilotoequipe

Kimi Antonelli

Mercedes

George Russell

Mercedes

Lewis Hamilton

Ferrari

Charles Leclerc

Ferrari

Oscar Piastri

McLaren

Lando Norris

McLaren

Pierre Gasly

Alpine

Max Verstappen

Red Bull

Isack Hadjar

Red Bull

10º

Oliver Bearman

Haas

11º

Nico Hulkenberg

Audi

12º

Franco Colapinto

Alpine

13º

Esteban Ocon

Haas

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

15º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

16º

Gabriel Bortoleto

Audi

17º

Carlos Sainz

Williams

18º

Alex Albon

Williams

19º

Fernando Alonso

Aston Martin

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

21º

Lance Stroll

Aston Martin

22º

Sergio Pérez

Cadillac

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias