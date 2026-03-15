Gabriel Bortoleto e dupla da McLaren têm problema e não largam no GP da China da F1; entenda
Corrida deste domingo (15) contou com quatro abandonos antes da largada
- Matéria
- Mais Notícias
Grandes problemas marcaram a corrida do GP da China neste domingo (15). Para Gabriel Bortoleto e outros três pilotos do pelotão, a participação na prova terminou antes mesmo da largada. A segunda etapa da Fórmula 1, então, teve um início atípico: um grid de apenas 18 competidores.
Os afetados pelos problemas técnicos foram Gabriel Bortoleto, da Audi, Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, e Alex Albon, da Williams. Assim como o brasileiro, Piastri precisou aposentar o carro enquanto estava a caminho do grid.
Segundo a jornalista Julianne Cerasoli, os detalhes do abandono de Bortoleto ainda não foram divulgados. A Audi segue em busca de identificar a razão dos problemas técnicos.
No caso da dupla da McLaren, a equipe anunciou que diferentes problemas foram identificados nos carros de Lando e Oscar, que saiu da disputa pouco antes da volta de aquecimento. O australiano enfrenta segundo abandono em duas etapas na temporada de 2026.
Veja como estava o grid de largada na China
Em um classificação sem muitas emoções, a Mercedes voltou a dominar o topo da tabela, dessa vez, com Kimi Antonelli, em primeiro, e George Russell, em segundo. Para fechar o pódio, o destaque fica com Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 16ª posição – atrás do companheiro de Audi.
Resultado - Classificação para a corrida - GP da China de F1
|posição
|piloto
|equipe
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
2º
George Russell
Mercedes
3º
Lewis Hamilton
Ferrari
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
Oscar Piastri
McLaren
6º
Lando Norris
McLaren
7º
Pierre Gasly
Alpine
8º
Max Verstappen
Red Bull
9º
Isack Hadjar
Red Bull
10º
Oliver Bearman
Haas
11º
Nico Hulkenberg
Audi
12º
Franco Colapinto
Alpine
13º
Esteban Ocon
Haas
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
15º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
16º
Gabriel Bortoleto
Audi
17º
Carlos Sainz
Williams
18º
Alex Albon
Williams
19º
Fernando Alonso
Aston Martin
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
21º
Lance Stroll
Aston Martin
22º
Sergio Pérez
Cadillac
GP da China: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias