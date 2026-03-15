Fórmula 1

Gabriel Bortoleto e dupla da McLaren têm problema e não largam no GP da China da F1; entenda

Corrida deste domingo (15) contou com quatro abandonos antes da largada

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/03/2026
04:39
Gabriel Bortoleto em ação no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)
Grandes problemas marcaram a corrida do GP da China neste domingo (15). Para Gabriel Bortoleto e outros três pilotos do pelotão, a participação na prova terminou antes mesmo da largada. A segunda etapa da Fórmula 1, então, teve um início atípico: um grid de apenas 18 competidores.

Os afetados pelos problemas técnicos foram Gabriel Bortoleto, da Audi, Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, e Alex Albon, da Williams. Assim como o brasileiro, Piastri precisou aposentar o carro enquanto estava a caminho do grid.

Segundo a jornalista Julianne Cerasoli, os detalhes do abandono de Bortoleto ainda não foram divulgados. A Audi segue em busca de identificar a razão dos problemas técnicos.

No caso da dupla da McLaren, a equipe anunciou que diferentes problemas foram identificados nos carros de Lando e Oscar, que saiu da disputa pouco antes da volta de aquecimento. O australiano enfrenta segundo abandono em duas etapas na temporada de 2026.

Veja como estava o grid de largada na China

Em um classificação sem muitas emoções, a Mercedes voltou a dominar o topo da tabela, dessa vez, com Kimi Antonelli, em primeiro, e George Russell, em segundo. Para fechar o pódio, o destaque fica com Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 16ª posição – atrás do companheiro de Audi.

Resultado - Classificação para a corrida - GP da China de F1

posiçãopilotoequipe

Kimi Antonelli

Mercedes

George Russell

Mercedes

Lewis Hamilton

Ferrari

Charles Leclerc

Ferrari

Oscar Piastri

McLaren

Lando Norris

McLaren

Pierre Gasly

Alpine

Max Verstappen

Red Bull

Isack Hadjar

Red Bull

10º

Oliver Bearman

Haas

11º

Nico Hulkenberg

Audi

12º

Franco Colapinto

Alpine

13º

Esteban Ocon

Haas

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

15º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

16º

Gabriel Bortoleto

Audi

17º

Carlos Sainz

Williams

18º

Alex Albon

Williams

19º

Fernando Alonso

Aston Martin

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

21º

Lance Stroll

Aston Martin

22º

Sergio Pérez

Cadillac

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1  - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Oscar-Piastri-GP-da-China-Classificacao
Oscar Piastri em classificação no GP da China pela F1 2025 (Foto: GREG BAKER / AFP)

