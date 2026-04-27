VÍDEO: Franco Colapinto leva a F1 para as ruas de Buenos Aires

Os fãs argentinos da Fórmula 1 viveram um domingo (26) de muita emoção. Nas ruas de Palermo, em Buenos Aires, Franco Colapinto levou a categoria para perto do público em um evento de demonstração que durou cerca de seis horas. Ao todo, estima-se que 500 mil pessoas estiveram presentes na festa.

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A apresentação ocorreu em um circuito de rua de aproximadamente 3 km, montado entre as avenidas Del Libertador e Sarmiento. Com áreas de acesso gratuito e outras pagas, o local foi rapidamente tomado pelos fãs desde as primeiras horas do dia.

A primeira parte do evento contou com Colapinto ao volante do E20, modelo utilizado pela Lotus na temporada de 2012. Para destacar a parceria com a Alpine, o carro recebeu uma pintura diferente do tradicional preto e dourado da época.

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Na sequência, um momento especial que deve ficar marcado na memória dos argentinos: o piloto de 22 anos guiou o Mercedes-Benz W196, carro histórico de Juan Manuel Fangio. Conhecido como "Flecha de Prata", o modelo foi protagonista dos títulos mundiais conquistados pelo lendário piloto em 1954 e 1955. Veja abaixo alguns momentos do evento:

Franco Colapinto levou a F1 em evento para Buenos Aires, na Argentina (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Atualizações técnicas confirmadas pela F1

No dia 20 de maio, a FIA oficializou um pacote de alterações urgentes no regulamento da Fórmula 1 para 2026. As medidas são uma resposta direta à insatisfação de pilotos e à preocupação com a segurança, após incidentes causados pela disparidade de velocidade entre os carros. As novas regras foram fechadas após reuniões virtuais e passam a valer, em sua maioria, a partir do GP de Miami.

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O ajuste ocorre em um momento crítico: com os motores de 2026 dividindo a potência igualmente entre combustão e eletricidade, os pilotos passaram a enfrentar dificuldades para carregar baterias, tornando as corridas "artificiais" e excessivamente dependentes de táticas de economia.

Fórmula 1 está de volta para GP de Miami

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja programação completa aqui.

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