Fórmula 1

Tetracampeão mundial, Vettel vai ganhar prêmio na Suécia; entenda

Ex-piloto alemão receberá o The Perfect World Foundation Award

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
15:42
Atualizado há 2 minutos
O ex-piloto alemão Sebastian Vettel no Rio Innovation Week (Divulgação)
No dia 21 de abril, Sebastian Vettel vai conquistar mais um prêmio. Nessa data, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 (em 2010, 2011, 2012 e 2013) receberá o The Perfect World Foundation Award, em noite de gala em Gotemburgo, na Suécia.

Desde 2014, a iniciativa condecora as personalidades conservacionistas de destaque de cada ano. Além dos quatro títulos na principal categoria do automobilismo mundial, o alemão é conhecido por seu forte compromisso com questões ambientais e sociais. Através da Fundação Sebastian Vettel, o ex-piloto usa sua plataforma global para conscientizar sobre os desafios ambientais, a proteção dos ecossistemas e a responsabilidade que acompanha a influência, alcançando públicos muito além do mundo do automobilismo.

Esse não será o primeiro prêmio ao ex-piloto alemão. Em 2014, Vettel ganhou a categoria Atleta do Ano do Laureus, considerado o Oscar do Esporte.

Vettel opinou sobre Bortoleto em 2025

Ano passado, em visita ao Brasil, o ex-piloto alemão falou sobre Gabriel Bortoleto, o único do país na Fórmula 1:

— Eu acho que, para ser honesto, todos os novatos deste ano estão fazendo um bom trabalho até agora. Então, é emocionante assistir e é bom ver diferentes nomes. Os jovens vindo e fazendo um bom trabalho e incomodando alguns dos mais velhos — analisou Vettel.

Números mostram proezas da carreira de Sebastian Vettel (Reprodução)
Abaixo os outros vencedores do The Perfect World Foundation Award

  • Wallis Annenberg (2025)
  • Ellie Goulding (2024)
  • Kristin Davis (2023)
  • H.S.H. Prince Albert II of Monaco (2022)
  • Dr. Dian Fossey (2021)
  • Wangari Maathai (2020)
  • Greta Thunberg (2019)
  • Sir David Attenborough (2018)
  • Dr. Sylvia Earle (2017)
  • Richard Leakey (2016)
  • Dr. Jane Goodall (2015)
  • Mark Shand (2014)

Sebastian Vettel em uma de suas vitórias na Fórmula 1 (Reprodução)
