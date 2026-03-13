Tetracampeão mundial, Vettel vai ganhar prêmio na Suécia; entenda
Ex-piloto alemão receberá o The Perfect World Foundation Award
No dia 21 de abril, Sebastian Vettel vai conquistar mais um prêmio. Nessa data, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 (em 2010, 2011, 2012 e 2013) receberá o The Perfect World Foundation Award, em noite de gala em Gotemburgo, na Suécia.
Desde 2014, a iniciativa condecora as personalidades conservacionistas de destaque de cada ano. Além dos quatro títulos na principal categoria do automobilismo mundial, o alemão é conhecido por seu forte compromisso com questões ambientais e sociais. Através da Fundação Sebastian Vettel, o ex-piloto usa sua plataforma global para conscientizar sobre os desafios ambientais, a proteção dos ecossistemas e a responsabilidade que acompanha a influência, alcançando públicos muito além do mundo do automobilismo.
Esse não será o primeiro prêmio ao ex-piloto alemão. Em 2014, Vettel ganhou a categoria Atleta do Ano do Laureus, considerado o Oscar do Esporte.
Vettel opinou sobre Bortoleto em 2025
Ano passado, em visita ao Brasil, o ex-piloto alemão falou sobre Gabriel Bortoleto, o único do país na Fórmula 1:
— Eu acho que, para ser honesto, todos os novatos deste ano estão fazendo um bom trabalho até agora. Então, é emocionante assistir e é bom ver diferentes nomes. Os jovens vindo e fazendo um bom trabalho e incomodando alguns dos mais velhos — analisou Vettel.
Abaixo os outros vencedores do The Perfect World Foundation Award
- Wallis Annenberg (2025)
- Ellie Goulding (2024)
- Kristin Davis (2023)
- H.S.H. Prince Albert II of Monaco (2022)
- Dr. Dian Fossey (2021)
- Wangari Maathai (2020)
- Greta Thunberg (2019)
- Sir David Attenborough (2018)
- Dr. Sylvia Earle (2017)
- Richard Leakey (2016)
- Dr. Jane Goodall (2015)
- Mark Shand (2014)
