GP da China: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1
George Russell e Kimi Antonelli lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 14º
A Fórmula 1 está de volta com a primeira corrida sprint da temporada de 2026 na madrugada deste sábado (14). Em um classificação sem muitas emoções, a Mercedes segue dominando as parciais ao conseguir nova dobradinha com George Russell, em primeiro, e Kimi Antonelli, em segundo. Para fechar o pódio, o destaque fica com Lando Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, muito sucesso, ficou com a 14ª posição – atrás do companheiro de Audi.
Veja grid de largada da sprint na China
Resultado - Classificação Sprint - GP da China de F1
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
George Russell
Mercedes
1:31.520
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.289
3º
Lando Norris
McLaren
+0.621
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.641
5º
Oscar Piastri
McLaren
+0.704
6º
Charles Leclerc
Ferrari
+1.008
7º
Pierre Gasly
Alpine
+1.368
8º
Max Verstappen
Red Bull
+1.734
9º
Oliver Bearman
Haas
+1.889
10º
Isack Hadjar
Red Bull
+2.203
11º
Nico Hulkenberg
Audi
1:33.635
12º
Esteban Ocon
Haas
1:33.639
13º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:33.714
14º
Gabriel Bortoleto
Audi
1:33.774
15º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:34.048
16º
Franco Colapinto
Alpine
1:34.327
17º
Carlos Sainz
Williams
-
18º
Alex Albon
Williams
-
19º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
20º
Lance Stroll
Aston Martin
-
21º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
22º
Sergio Pérez
Cadillac
-
GP da China: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
