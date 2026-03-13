Fórmula 1

GP da China: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1

George Russell e Kimi Antonelli lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 14º

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
12:02
Gabriel Bortoleto em ação no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)
George Russell no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)
A Fórmula 1 está de volta com a primeira corrida sprint da temporada de 2026 na madrugada deste sábado (14). Em um classificação sem muitas emoções, a Mercedes segue dominando as parciais ao conseguir nova dobradinha com George Russell, em primeiro, e Kimi Antonelli, em segundo. Para fechar o pódio, o destaque fica com Lando Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, muito sucesso, ficou com a 14ª posição – atrás do companheiro de Audi.

Veja grid de largada da sprint na China

Resultado - Classificação Sprint - GP da China de F1

posiçãopilotoequipetempo/intervalo

George Russell

Mercedes

1:31.520

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.289

Lando Norris

McLaren

+0.621

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.641

Oscar Piastri

McLaren

+0.704

Charles Leclerc

Ferrari

+1.008

Pierre Gasly

Alpine

+1.368

Max Verstappen

Red Bull

+1.734

Oliver Bearman

Haas

+1.889

10º

Isack Hadjar

Red Bull

+2.203

11º

Nico Hulkenberg

Audi

1:33.635

12º

Esteban Ocon

Haas

1:33.639

13º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:33.714

14º

Gabriel Bortoleto

Audi

1:33.774

15º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:34.048

16º

Franco Colapinto

Alpine

1:34.327

17º

Carlos Sainz

Williams

-

18º

Alex Albon

Williams

-

19º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

20º

Lance Stroll

Aston Martin

-

21º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

22º

Sergio Pérez

Cadillac

-

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1  - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Oscar Piastri em classificação no GP da China pela F1 2025 (Foto: GREG BAKER / AFP)

