



Por conta da Guerra no Oriente Médio, entre EUA, Israel e Irã, a imprensa internacional dá como certo o cancelamento das etapas de Fórmula 1 do Bahrein, de 10 a 12 de abril, e da Arábia Saudita, de 17 a 19 do mesmo mês. O anúncio deve ocorrer neste final de semana, quando acontece o GP da China, o segundo da temporada.



➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ GP da China: saiba como ficou o grid de largada da sprint da F1

continua após a publicidade

Se confirmado o cancelamento das duas provas, será a primeira vez desde 2020, no início da pandemia da Covid-19, que o mês de abril não terá etapas da principal categoria do automobilismo mundial.

Opções antes do cancelamento por causa da Guerra no Oriente Médio

Segundo a imprensa internacional, foram levantadas possibilidades de realizar etapas em Ímola, na Itália, Portimão, em Portugal, ou Istambul, na Turquia, cidades que já foram sedes de corridas. Mas a sugestão não seguiu adiante em função da falta de tempo hábil para promover as etapas.

continua após a publicidade

🤑🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

'Desastre' de Verstappen

O clima de sexta-feira 13 parece ter se espalhado pela pista de Xangai, marcando a sessão classificatória para a corrida sprint com resultados inesperados para a Red Bull. Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, classificou o dia como "um desastre" após cravar apenas o oitavo lugar na grade de largada, ficando a expressivos 1,8s do pole position, George Russell.

continua após a publicidade