Por causa da Guerra no Oriente Médio, F1 vai cancelar etapas do Bahrein e Arábia Saudita
Etapas da principal modalidade do automobilismo estão previstas para abril
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Por conta da Guerra no Oriente Médio, entre EUA, Israel e Irã, a imprensa internacional dá como certo o cancelamento das etapas de Fórmula 1 do Bahrein, de 10 a 12 de abril, e da Arábia Saudita, de 17 a 19 do mesmo mês. O anúncio deve ocorrer neste final de semana, quando acontece o GP da China, o segundo da temporada.
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Se confirmado o cancelamento das duas provas, será a primeira vez desde 2020, no início da pandemia da Covid-19, que o mês de abril não terá etapas da principal categoria do automobilismo mundial.
Opções antes do cancelamento por causa da Guerra no Oriente Médio
Segundo a imprensa internacional, foram levantadas possibilidades de realizar etapas em Ímola, na Itália, Portimão, em Portugal, ou Istambul, na Turquia, cidades que já foram sedes de corridas. Mas a sugestão não seguiu adiante em função da falta de tempo hábil para promover as etapas.
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'Desastre' de Verstappen
O clima de sexta-feira 13 parece ter se espalhado pela pista de Xangai, marcando a sessão classificatória para a corrida sprint com resultados inesperados para a Red Bull. Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, classificou o dia como "um desastre" após cravar apenas o oitavo lugar na grade de largada, ficando a expressivos 1,8s do pole position, George Russell.
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