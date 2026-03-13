George Russell garante pole position tranquila na sprint do GP da China; Bortoleto é 14ª
Kimi Antonelli e Lando Norris fecham Top 3 na largada da sprint
George Russell conquistou a pole position da corrida sprint do GP da China, segunda etapa da Fórmula 1 em 2026. Na madrugada desta sexta-feira (13), o britânico da Mercedes superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Lando Norris, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, muito sucesso, ficou com a 14ª posição – atrás do companheiro de Audi.
Como foi a classificação?
Q1
A classificação começou sob impacto da notícia de que Sergio Pérez estava fora. Enquanto isso, seu companheiro Valtteri Bottas liderava o pelotão na pista nos primeiros minutos.
A primeira volta rápida registrada foi de Isack Hadjar, que assumiu a liderança provisória e se manteve no topo até a chegada da dupla da Ferrari. Em destaque, Lewis Hamilton abriu cerca de meio segundo de vantagem sobre Charles Leclerc.
Lando Norris e Oscar Piastri tiveram uma participação discreta no Q1, com um segundo lugar provisório como melhor marca dos pilotos da McLaren.
Na parte de baixo da tabela, Gabriel Bortoleto vinha em boa volta rápida, mas perdeu o controle na última curva e acabou direto na brita. Ainda assim, o brasileiro garantiu vaga no Q2 graças a uma atuação fraca da dupla da Williams Racing, que acabou eliminada.
ELIMINADOS: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Perez
Q2
Assim que começou a contagem regressiva de 10 minutos, as duplas da Audi e da McLaren foram rapidamente para a pista. Apesar disso, o primeiro tempo da sessão só foi registrado já próximo da metade do cronômetro, com Nico Hülkenberg.
Assim como no Q1, a disputa pelas primeiras posições ficou concentrada entre Ferrari e Mercedes.
Gabriel Bortoleto não conseguiu encaixar uma boa volta até os minutos finais e precisava de um tempo perfeito para sair da zona de eliminação — algo que não se concretizou. Assim, o brasileiro encerrou sua participação na classificação ao lado do companheiro de equipe.
ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colapinto
Q3
Diferentemente das sessões anteriores, os pneus macios foram a escolha para o Q3. Outra mudança esteve no momento de ir para a pista: apenas metade dos pilotos iniciou suas voltas rápidas até a metade do tempo disponível.
Sem grandes surpresas, o domínio da Mercedes ficou evidente, com uma disputa direta entre George Russell e Andrea Kimi Antonelli.
Nos instantes finais, Lando Norris e Oscar Piastri tentaram voltas rápidas para retomar a liderança da Formula One. Apenas o atual campeão mundial conseguiu se aproximar e tirou o terceiro lugar de Lewis Hamilton. Com isso, o britânico da Mercedes confirmou a pole position para a Sprint com o tempo de 1:31.520.
A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar?
Resultado - classificação - GP da Austrália de F1
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
George Russell
Mercedes
1:31.520
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.289
3º
Lando Norris
McLaren
+0.621
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.641
5º
Oscar Piastri
McLaren
+0.704
6º
Charles Leclerc
Ferrari
+1.008
7º
Pierre Gasly
Alpine
+1.368
8º
Max Verstappen
Red Bull
+1.734
9º
Oliver Bearman
Haas
+1.889
10º
Isack Hadjar
Red Bull
+2.203
11º
Nico Hulkenberg
Audi
1:33.635
12º
Esteban Ocon
Haas
1:33.639
13º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:33.714
14º
Gabriel Bortoleto
Audi
1:33.774
15º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:34.048
16º
Franco Colapinto
Alpine
1:34.327
17º
Carlos Sainz
Williams
-
18º
Alex Albon
Williams
-
19º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
20º
Lance Stroll
Aston Martin
-
21º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
22º
Sergio Pérez
Cadillac
-
GP da China: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
