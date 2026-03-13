menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

George Russell garante pole position tranquila na sprint do GP da China; Bortoleto é 14ª

Kimi Antonelli e Lando Norris fecham Top 3 na largada da sprint

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/03/2026
05:18
Atualizado há 2 minutos
George Russell comemora pole position no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
imagem cameraGeorge Russell comemora pole position no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

George Russell conquistou a pole position da corrida sprint do GP da China, segunda etapa da Fórmula 1 em 2026. Na madrugada desta sexta-feira (13), o britânico da Mercedes superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Lando Norris, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, muito sucesso, ficou com a 14ª posição – atrás do companheiro de Audi.

Como foi a classificação?

Q1

A classificação começou sob impacto da notícia de que Sergio Pérez estava fora. Enquanto isso, seu companheiro Valtteri Bottas liderava o pelotão na pista nos primeiros minutos.

A primeira volta rápida registrada foi de Isack Hadjar, que assumiu a liderança provisória e se manteve no topo até a chegada da dupla da Ferrari. Em destaque, Lewis Hamilton abriu cerca de meio segundo de vantagem sobre Charles Leclerc.

Lando Norris e Oscar Piastri tiveram uma participação discreta no Q1, com um segundo lugar provisório como melhor marca dos pilotos da McLaren.

Na parte de baixo da tabela, Gabriel Bortoleto vinha em boa volta rápida, mas perdeu o controle na última curva e acabou direto na brita. Ainda assim, o brasileiro garantiu vaga no Q2 graças a uma atuação fraca da dupla da Williams Racing, que acabou eliminada.

ELIMINADOS: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Perez

Q2

Assim que começou a contagem regressiva de 10 minutos, as duplas da Audi e da McLaren foram rapidamente para a pista. Apesar disso, o primeiro tempo da sessão só foi registrado já próximo da metade do cronômetro, com Nico Hülkenberg.

Assim como no Q1, a disputa pelas primeiras posições ficou concentrada entre Ferrari e Mercedes.

Gabriel Bortoleto não conseguiu encaixar uma boa volta até os minutos finais e precisava de um tempo perfeito para sair da zona de eliminação — algo que não se concretizou. Assim, o brasileiro encerrou sua participação na classificação ao lado do companheiro de equipe.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colapinto

Q3

Diferentemente das sessões anteriores, os pneus macios foram a escolha para o Q3. Outra mudança esteve no momento de ir para a pista: apenas metade dos pilotos iniciou suas voltas rápidas até a metade do tempo disponível.

Sem grandes surpresas, o domínio da Mercedes ficou evidente, com uma disputa direta entre George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

Nos instantes finais, Lando Norris e Oscar Piastri tentaram voltas rápidas para retomar a liderança da Formula One. Apenas o atual campeão mundial conseguiu se aproximar e tirou o terceiro lugar de Lewis Hamilton. Com isso, o britânico da Mercedes confirmou a pole position para a Sprint com o tempo de 1:31.520.

A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar?

Resultado - classificação - GP da Austrália de F1

posiçãopilotoequipetempo/intervalo

George Russell

Mercedes

1:31.520

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.289

Lando Norris

McLaren

+0.621

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.641

Oscar Piastri

McLaren

+0.704

Charles Leclerc

Ferrari

+1.008

Pierre Gasly

Alpine

+1.368

Max Verstappen

Red Bull

+1.734

Oliver Bearman

Haas

+1.889

10º

Isack Hadjar

Red Bull

+2.203

11º

Nico Hulkenberg

Audi

1:33.635

12º

Esteban Ocon

Haas

1:33.639

13º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:33.714

14º

Gabriel Bortoleto

Audi

1:33.774

15º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:34.048

16º

Franco Colapinto

Alpine

1:34.327

17º

Carlos Sainz

Williams

-

18º

Alex Albon

Williams

-

19º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

20º

Lance Stroll

Aston Martin

-

21º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

22º

Sergio Pérez

Cadillac

-

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1  - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Oscar-Piastri-GP-da-China-Classificacao
Oscar Piastri em classificação no GP da China pela F1 2025 (Foto: GREG BAKER / AFP)

  • Matéria
  • Mais Notícias