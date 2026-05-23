A disputa entre George Russell e Kimi Antonelli foi um dos grandes destaques da corrida sprint do GP do Canadá neste sábado (23). Após um toque entre os pilotos da Mercedes na briga pela liderança, o italiano passou a reclamar pelo rádio das manobras do britânico e chegou a pedir punição contra o companheiro. As críticas irritaram a equipe alemã e renderam uma advertência direta de Toto Wolff, que pediu para deixar que o assunto fosse resolvido internamente.

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A grande disputa da sprint ficou entre os companheiros de Mercedes. Depois de largar muito bem e manter a liderança, Russell passou a ser pressionado por Antonelli ainda nas primeiras voltas. O italiano vinha com ritmo forte e decidiu partir para o ataque na sexta volta, mergulhando por dentro na curva 1 do Circuito Gilles Villeneuve.

Antonelli colocou o carro lado a lado com o companheiro na tomada da curva, e os dois acabaram se tocando na disputa pela ponta. O britânico conseguiu frear mais tarde e fazer o traçado com maestria, sustentando a liderança, enquanto o italiano espalhou, passou por cima da grama e se atrapalhou.

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Pouco depois, na curva 8, Kimi voltou a atacar de maneira agressiva, mas acabou atravessando novamente a grama e perdeu velocidade na saída. O erro custou caro: além de não conseguir completar a ultrapassagem, também foi superado por Lando Norris, caindo para a terceira posição.

Após a sequência intensa de disputas, o líder do campeonato reclamou pelo rádio das manobras envolvendo sua dupla na Mercedes. Nem os pedidos de "foco" de seu engenheiro Peter Bonnington impediram que Antonelli seguisse com as críticas.

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— Isso deveria dar uma punição! Eu estava ao lado do espelho dele! Eu não ligo! Ele me jogou para fora da pista! — disse Antonelli.

Se as orientações de Bono não surtiram efeito, coube a Toto Wolff entrar no rádio para pedir que o italiano deixasse a discussão de lado e voltasse o foco para a pilotagem. A intervenção do chefe da Mercedes acalmou Antonelli apenas momentaneamente, já que, logo após a bandeirada, o piloto voltou a provocar Russell pelo incidente nas primeiras voltas da sprint.

— É, se precisamos correr desse jeito… é bom saber disso — criticou o italiano.

— Kimi, essa é a pior hora para falar disso. Nós falamos disso internamente e não pelo rádio, ok? — reforçou o chefe.

Apesar da emoção, conselho do chefe foi seguido

O assunto voltou a ser comentado na coletiva após o fim da corrida sprint no início da tarde deste sábado (23). Como se mantiveram no Top 3, Antonelli e Russell permaneceram lado a lado em todos os compromissos após a bandeirada, do pódio as entrevistas. A emoção parecia forte desde do carro, mas, ao retornar a comentar o incidente, o italiano afirmou que ainda precisa analisar as imagens.

— Eu preciso verificar também, para ser justo. Eu estava bem ao meu lado, e houve um contato, então eu preciso verificar isso. Mas, sim, foi uma corrida difícil. Na curva 8, para ser justo, eu estava muito otimista. Eu levei também uma pancada muito forte, e quase pulei em uma linha direita. Então, isso também induziu o lock-up. Mas, sim, só preciso verificar isso, e depois falaremos sobre isso mais tarde — afirmou.

Pouco antes, havia sido a vez de George de dar sua versão da acirrada disputa na pista. O britânico defendeu, principalmente, a posição "de vantagem" em que estava na entrada da curva. Apesar disso, destacou também que o assunto será discutido em outro momento.

— Como os garotos de karting, sabemos que na ultrapassagem por fora, há um certo elemento de risco que vem com isso. São incríveis quando saem, mas as chances são bem pequenas. Havia apenas uma direção que eu estava indo, e eu ia fechar a linha, porque era o meu direito de fazer isso. Então, como eu disse, respeito a ele por ter dado um golo. As emoções são sempre altas para todos nós dentro do carro, mas eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso depois — respondeu Russell.

Quinta etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

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