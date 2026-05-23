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Em momento à la Ayrton Senna, George Russell conquista pole do Canadá na F1

Kimi Antonelli e Lando Norris fecham Top 3 na largada de domingo (24)

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
18:10
Atualizado há 1 minutos
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O britânico George Russell, líder da temporada, no GP da China (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
imagem cameraGeorge Russell, vicelíder da temporada, no GP da China (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
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George Russell conquistou a pole position do GP do Canadá, quinta etapa da Fórmula 1 em 2026. No início da noite deste sábado (23), o britânico da Mercedes superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Lando Norris, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou preso no Q2, ficando com a 12ª posição – atrás do companheiro de Audi.

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Como foi a classificação?

Q1

A primeira parte da classificação começou com intensa movimentação nos boxes, e Alex Albon foi o primeiro a registrar volta rápida. Com todos usando pneus macios, a liderança mudou rapidamente de mãos até Max Verstappen assumir a ponta com 1m14s067, enquanto Charles Leclerc teve uma volta deletada.

Pouco depois, a Mercedes apareceu forte mais uma vez, com Antonelli assumindo a liderança da sessão à frente de Russell. O destaque também ficou para o novato Arvid Lindblad, que chegou ao Top 3 com uma volta impressionante.

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Na reta final, Bortoleto apareceu na zona de eliminação após escapar para a grama durante uma tentativa rápida, mas conseguiu reagir nos últimos minutos. O brasileiro melhorou sua marca, subiu para 16º e confirmou vaga no Q2 já com o cronômetro zerado. Hulkenberg também avançou. Ao fim da sessão, Antonelli terminou na liderança com 1m13s380.

ELIMINADOS: Esteban Ocon, Alex Albon, Fernando Alonso, Sergio Perez, Lance Stroll e Valtteri Bottas.

Q2

Com apenas 15 minutos de duração, o Q2 começou com Franco Colapinto sendo o primeiro a ir para a pista, enquanto a maioria das equipes optava por duas voltas de aquecimento antes das tentativas rápidas.

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Os tempos começaram a cair rapidamente quando Norris assumiu a liderança provisória com 1m13s235, logo à frente de Oscar Piastri. Depois, Lewis Hamilton subiu para o Top 2 e, pouco depois, tomou a liderança de Kimi Antonelli.

Antes de Antonelli voltar ao topo, Bortoleto chegou a animar ao marcar uma boa volta e subir para a sétima colocação. Faltando dois minutos para o fim, os dois carros da Audi apareciam momentaneamente dentro da zona de classificação. A surpresa negativa era Russell, apenas em oitavo, ainda tentando uma estratégia diferente com pneus novos para a reta final.

Nos últimos segundos, Hadjar cravou o melhor primeiro setor e assumiu a liderança com 1m12s975. Já Bortoleto não conseguiu melhorar sua volta decisiva, terminou em 13º e ficou fora do Q3, duas posições atrás de seu companheiro de equipe.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Oliver Bearman.

Q3

A luta pela pole position começou com as duplas da Red Bull, McLaren e Ferrari abrindo caminho em Montreal, todos equipados com pneus macios. O primeiro golpe veio de Verstappen, que assumiu provisoriamente a ponta com 1m13s473, mas a resposta da McLaren foi imediata: primeiro Piastri, depois Norris, que cravou o melhor tempo do fim de semana com 1m12s729.

Com o relógio avançando e a tensão aumentando no Circuito Gilles Villeneuve, a definição da pole ficou para as voltas finais. Faltando poucos minutos, Antonelli encaixou um primeiro setor impressionante e saltou para a liderança, colocando a Mercedes muito perto da posição de honra.

Mas ainda havia tempo para um último capítulo. Com o cronômetro zerado, George Russell surgiu em uma volta decisiva daquelas que lembram os grandes momentos de Ayrton Senna em Montreal: agressivo nas zebras, preciso nas freadas e impecável na saída das curvas. O britânico arrancou a pole position no apagar das luzes e garantiu sua terceira pole consecutiva no GP do Canadá. No fim, Russell ficou com a pole, Antonelli largará em segundo e Norris completa o Top 3.

➡️ George Russell tira Antonelli da pista e conquista sprint no Canadá pela F1

Quinta etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para part

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