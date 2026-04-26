Pai de Verstappen capota durante rali na Bélgica

O ex-piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, pai do tricampeão Max Verstappen, sofreu um acidente neste domingo (26) durante o Rallye de Wallonie. O veterano perdeu o controle de seu carro na primeira especial do dia e acabou capotando. Apesar do susto, tanto ele quanto o navegador Jasper Vermeulen saíram ilesos.

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A prova, disputada na região de Namur, é conhecida por seus trechos técnicos e sinuosos e integra o campeonato belga de rali, competição que Jos venceu em 2025 ao lado de Renaud Jamoul.

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Foto: Carl Bingham /Motorsport Images

Aos 54 anos, Jos vinha tendo um desempenho consistente até o incidente. Após o primeiro dia, a dupla ocupava a terceira posição geral, mantendo-se na briga pelas primeiras colocações.

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No entanto, o cenário mudou no segundo dia. Uma punição de 40 segundos por excesso de velocidade em um trecho de ligação fez a equipe despencar para a 17ª colocação. Pouco depois, o acidente na etapa inicial encerrou de vez as chances de recuperação.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas específicas que levaram à perda de controle do veículo.

Legado e ligação com Max Verstappen

Figura conhecida no automobilismo, Jos Verstappen teve passagem pela Fórmula 1 nos anos 1990 e início dos anos 2000, competindo por equipes como Benetton-Ford e Arrows. Após deixar a categoria, seguiu ativo em diferentes modalidades, incluindo provas de endurance e, mais recentemente, no rali, onde passou a se dedicar com maior frequência.

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Além da própria carreira, Jos também teve papel determinante na formação de Max Verstappen, atual um dos principais nomes da Fórmula 1. O piloto da Red Bull Racing conquistou títulos consecutivos e se consolidou como uma das maiores referências da categoria na atualidade.

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