Bottas vê lado positivo da pausa forçada na Fórmula 1

Por conta da Guerra no Oriente Médio, entre EUA, Israel e Irã, os GP's do Bahrein e da Arábia Saudita da Fórmula 1, que seriam realizados em abril, de 10 a 12 e de 17 a 19, respectivamente, foram adiados. E essa pausa forçada foi vista com bons olhos pelo finlandês Valtteri Bottas, da Cadillac.

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Após duas etapas na temporada, a equipe americana tem enfrentado problemas em relação ao sistema de combustível, que já provocaram abandono e comprometeram sessões importantes. Como se não bastassem esses contra-tempos, a escuderia também se deparou com desafios operacionais, como pit-stops lentos.

- Acredito que é bastante benéfica para nós (a pausa). Temos mais tempo para resolver as coisas, porque ainda temos problemas, não tivemos uma semana completamente limpa. Também é mais tempo para ganhar desempenho. E todo mundo vem trabalhando sem parar há meses. Então, talvez esse tempo para respirar um pouco também seja bom - observou o piloto da Finlândia.

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- Estávamos planejando ter algo novo praticamente em todas as corridas. Com certeza teremos novidades para o Japão e, depois dessa 'pausa de primavera', esperamos algo maior - continuou o piloto.

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Fórmula 1 retoma neste final de semana

Após as vitórias de George Russell, na Austrália, e de Kimi Antonelli na China, ambos da Mercedes, a Fórmula 1 retorna no próximo final de semana. No domingo, acontece o GP de Suzuka, no Japão.

Russell, por sinal, lidera a temporada, com 51 pontos, seguido por Antonelli, com 47. A dupla da Ferrari, formada por Charles Leclerc (34) e Lewis Hamilton (33), vem logo atrás.