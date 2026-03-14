Kimi Antonelli conquista pole position inédita na F1; Bortoleto é 16º

Kimi Antonelli conquistou a pole position do GP da China, segunda etapa da Fórmula 1 em 2026. Na madrugada deste sábado (14), o italiano da Mercedes superou George Russell, que ficou em segundo, e Lewis Hamilton, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 16ª posição – atrás do companheiro de Audi.

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Como foi a classificação?

Q1

A classificação começou com muitos pilotos indo à pista rapidamente, a maioria com pneus macios. Charles Leclerc assumiu a liderança ao marcar 1:33.175. Nos minutos finais, os tempos começaram a cair e Gabriel Bortoleto conseguiu encaixar uma boa volta, subindo para a sétima posição e garantindo vaga no Q2.

ELIMINADOS: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Perez

Q2

Kimi Antonelli foi um dos primeiros a ir para a pista e chegou a marcar uma boa volta, mas a liderança da sessão mudou algumas vezes, passando por George Russell e também por Charles Leclerc. Na reta final, Antonelli voltou a se destacar e fechou o Q2 na ponta com 1:32.443.

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Gabriel Bortoleto tentou melhorar sua volta para sair da zona de eliminação, mas não conseguiu subir na tabela e terminou em 16º, com uma bandeira amarela acionada após um incidente envolvendo o brasileiro.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto

Q3

Na parte final da classificação, Antonelli registrou o primeiro tempo rápido e manteve o bom desempenho ao longo da sessão. A dupla da McLaren chegou a aparecer entre os primeiros colocados, enquanto Max Verstappen melhorou sua marca, mas sem grande avanço na tabela.

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Enquanto isso, George Russell também conseguiu melhorar sua volta e subiu para a segunda posição. No fim, Antonelli garantiu a pole position, com Russell em segundo e Lewis Hamilton completando o Top 3.

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO

🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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