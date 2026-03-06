F1: Leclerc diz que Ferrari está 'um passo atrás' dos rivais

Após o segundo treino livre, durante a madrugada desta sexta (6), no GP da Austrália, Charles Leclerc ponderou que a Ferrari não está a par de seus rivais. Embora o australiano Oscar Piastri, da McLaren, tenha cravado o melhor tempo no TL2, o desempenho da Mercedes foi o que mais chamou a atenção.

— O TL1 pareceu positivo, mas no TL2 acho que os times estão mostrando aos poucos um pouquinho mais e, infelizmente, nós parecemos estar um passo atrás, especialmente comparado à Mercedes, que parece estar muito, muito forte.

Charles, que havia liderado o primeiro treino livre, com Lewis Hamilton garantindo a dobradinha em segundo, caiu para o quinto lugar no TL2. Sua posição ficou atrás de Piastri, dos dois pilotos da Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell, e de seu companheiro de equipe na Ferrari, Lewis Hamilton, que finalizou em quarto.

Ele também avaliou que a Mercedes ainda não mostrou todo o seu potencial em voltas com pouco combustível, mas chamou atenção pelo desempenho nas simulações de corrida. Segundo o monegasco, o ritmo do time alemão com tanque cheio foi especialmente forte e revelou um nível de competitividade maior do que o esperado.

Piloto F1, Charles Leclerc (Foto: Jim WATSON / AFP)

Estratégia escondida

Atribuindo a queda relativa de desempenho da equipe italiana ao fato de os adversários terem liberado mais potencial de seus carros na segunda metade das atividades. Na avaliação dele, a Mercedes surpreendeu ao finalmente expor parte de seu verdadeiro ritmo nesta temporada.

Para Leclerc, no momento a Ferrari disputa posição como segunda ou terceira força do grid, em um grupo que inclui também Red Bull e McLaren, enquanto a Mercedes aparece à frente das rivais.

O piloto também destacou que a equipe alemã começou a evidenciar melhor seu desempenho, mesmo sem liderar nenhuma das sessões. A partir disso, segundo ele, ficou mais claro em quais aspectos a Ferrari ainda está atrás, sobretudo em ritmo de corrida. Já nas voltas rápidas, o piloto considera difícil avaliar quanta margem de desempenho a Mercedes ainda guarda.

Testes para liderar seus adverários

Apesar da análise sobre os concorrentes, Leclerc ressaltou que a prioridade segue sendo a evolução interna da Ferrari, já que a equipe ainda tem vários pontos a melhorar no carro.

O monegasco também indicou que pretende adotar uma abordagem diferente no acerto do carro no sábado. No segundo treino livre, ele testou uma configuração muito agressiva que não funcionou como esperado, por isso deve voltar à pista com um setup mais equilibrado para avaliar melhor o desempenho.

F1: Charles Leclerc durante treino livre no GP da Austrália (Foto: Martin KEEP / AFP)

GP da Austrália: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

