Os motivos variam na escolha do número que cada piloto usa para se representar na Fórmula 1. Na temporada de 2026, a chegada de dois novos pilotos ao grid amplia ainda mais a variedade de símbolos e significados presentes no paddock. Enquanto alguns homenageiam ídolos, como Ayrton Senna, outros seguem critérios pessoais ou até lógicas matemáticas. Veja os números escolhidos pelos pilotos da F1 2026 e o significado por trás de cada um:

Lando Norris

Equipe: McLaren

Número do carro: #1

Estatísticas: 11 vitórias, 44 pódios e 16 pole positions

Títulos: 1x (2025)

Assim como Max Verstappen e Sebastian Vettel, Norris optou por usar o número 1 em seu carro para celebrar o título conquistado na temporada anterior. Na Fórmula 1, esse número é reservado exclusivamente ao campeão vigente.

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Oscar Piastri

Equipe: McLaren

Número do carro: #81

Estatísticas: 9 vitórias, 26 pódios e 6 pole positions

A numeração escolhida por Piastri faz referência ao início de sua trajetória no automobilismo, quando ainda competia no kart na juventude. Embora tenha utilizado outros números ao longo da carreira, retomou o #81 ao chegar à Fórmula 4 e o mantém desde então.

Oscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

George Russell

Equipe: Mercedes

Número do carro: #63

Estatísticas: 5 vitórias, 24 pódios e 7 pole positions

O número 63 tem origem familiar para Russell. Nos anos 2000, seu irmão Benjy competia com essa numeração nas categorias juniores, no kart.

George Russell durante coletiva pré GP de São Paulo (Foto: Divulgação Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli

Equipe: Mercedes

Número do carro: #12

Estatísticas: 3 pódios

A inspiração de Antonelli vem de um ídolo comum entre os fãs brasileiros da velocidade: Ayrton Senna. Desde as categorias de base, o jovem italiano utiliza o mesmo número de sua maior influência no automobilismo.

Kimi Antonelli durante o GP do Catar pela F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Max Verstappen

Equipe: Red Bull Racing

Número do carro: #3

Estatísticas: 71 vitórias, 127 pódios e 48 pole positions

Títulos: 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)

Verstappen usou o número 1 por três temporadas após conquistar seus títulos. Antes disso, corria com o famoso #33, que era uma adaptação de seu número favorito. Na época, porém, não era possível escolher o #3, pois a numeração já pertencia a Daniel Ricciardo.

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Isack Hadjar

Equipe: Red Bull Racing

Número do carro: #6

Estatísticas: 1 pódio

A infância também está ligada à escolha de Hadjar. Após a confirmação de sua entrada na F1, o jovem piloto compartilhou um registro antigo em que já aparecia usando o número 6 ainda criança.

Isack Hadjar no treino para o GP do Canadá (foto: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lewis Hamilton

Equipe: Ferrari

Número do carro: #44

Estatísticas: 202 pódios e 104 pole positions

Títulos: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)

Hamilton adotou o número 44 ainda na infância. Em sua primeira corrida de kart, aos 8 anos, escolheu o número inspirado na placa do carro de seu pai, que começava com F44.

Lewis Hamilton faz segunda temporada pela Ferraria na F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Charles Leclerc

Equipe: Ferrari

Número do carro: #16

Estatísticas: 50 pódios e 27 pole positions

Leclerc gostaria de usar o número 7 na Fórmula 1, mas ele já pertencia a Kimi Räikkönen. Após considerar outras opções também ocupadas, escolheu o 16, já que a soma de seus algarismos (1+6) resulta em 7, seu número da sorte.

Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Carlos Sainz

Equipe: Williams

Número do carro: #55

Estatísticas: 4 vitórias, 29 pódios e 6 pole positions

Mais um caso de escolha "forçada". Sainz inicialmente queria correr com o número 5, mas como já estava em uso por Sebastian Vettel, decidiu apostar no 55. Segundo o espanhol, o número representa visualmente os dois "S" de seu nome: Carlo55ainz.

O espanhol Carlos Sainz, da Williams, chega de bicicleta (foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alexander Albon

Equipe: Williams

Número do carro: #23

Estatísticas: 2 pódios

Fã de Valentino Rossi, Alexander Albon se inspirou no famoso número 46 do italiano. Em vez de usar apenas um dos dígitos, decidiu dividir o número pela metade e adotou o 23.

Alex Albon é piloto da Williams (Foto: Reprodução/Williams)

Liam Lawson

Equipe: Racing Bulls

Número do carro: #30

Lawson escolheu o número 40 para iniciar sua trajetória na Fórmula 1. Diferente de outros pilotos, a decisão não tem relação direta com superstição ou episódios do passado, sendo apenas uma preferência pessoal.

Liam Lawson será piloto titular da Fórmula 1, pela Red Bull (Foto: AFP)

Arvid Lindblad (Estreante)

Equipe: Racing Bulls

Número do carro: #41

A escolha de Lindblad pelo número 41 tem ligação com sua trajetória no automobilismo. O britânico já utilizava essa numeração desde as categorias de base e decidiu mantê-la ao longo da carreira.

Arvid Lindblad, da Racing Bulls, é o único novato da F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Fernando Alonso

Equipe: Aston Martin

Número do carro: #14

Estatísticas: 32 vitórias, 106 pódios e 22 pole positions

Títulos: 2 (2005 e 2006)

Para Alonso, o número 14 tem um significado especial. A primeira conquista no automobilismo aconteceu no dia 14 de julho de 1996, quando tinha apenas 14 anos.

Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Lance Stroll

Equipe: Aston Martin

Número do carro: #18

Estatísticas: 3 pódios e 1 pole position

A ideia de número da sorte no automobilismo se repete entre os pilotos da Aston Martin. O #18 esteve presente nas conquistas do Campeonato Italiano da F4 e em seu ano de estreia da F1. Com isso, decidiu se manter fiel a numerologia.

Lance Stroll, piloto da Aston Martin (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

Esteban Ocon

Equipe: Haas F1 Team

Número do carro: #31

Estatísticas: 1 vitória e 4 pódios

Ocon tem boas lembranças do número 31 vindas do início de sua trajetória no automobilismo. Foi com ele que conquistou o campeonato francês de kart em 2007, motivo pelo qual decidiu adotá-lo também na Fórmula 1.

Esteban Ocon correu pela Alpine na F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)

Oliver Bearman

Equipe: Haas F1 Team

Número do carro: #87

Em mais um caso de família, Bearman segue o exemplo de seu pai. David Bearman utilizava os mesmos #87 durante seu tempo de ação nas pistas.

Oliver Bearman durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

Gabriel Bortoleto

Equipe: Audi

Número do carro: #5

Não é de família, mas é muito bem sucedido. Essa é a ideia que Bortoleto seguiu ao escolher o número 5 para acompanhar sua carreira na elite do automobilismo. O símbolo já foi utilizado por Vettel e Fernando Alonso, empresário do brasileiro.

O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 em 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Nico Hulkenberg

Equipe: Audi

Número do carro: #27

Estatísticas: 1 pódio e 1 pole polition

A escolha também tem relação com seu aniversário. Assim como Leclerc, Hulkenberg decidiu se aventurar na matemática para decidir seu número. Ele nasceu em 19 de agosto – soma que resulta em 27 (19+8).

Nico Hulkenberg em GP do Bahrein na F1 2025 (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Pierre Gasly

Equipe: Alpine

Número do carro: #10

Estatísticas: 1 vitória e 5 pódios

O número 10 escolhido por Pierre Gasly tem forte influência do futebol. Admirador de Zinedine Zidane, que eternizou a camisa 10 da seleção francesa, o piloto decidiu adotar a numeração – a mesma que utilizou na temporada em que conquistou o título da Fórmula Renault Eurocup, em 2013.

Pierre Gasly, da Alpine (Foto: AFP)

Franco Colapinto

Equipe: Alpine

Número do carro: #43

Colapinto adotou o número 43 por considerá-lo seu número da sorte. A escolha também tem ligação com o início de sua trajetória no automobilismo, já que utilizava essa numeração quando ainda competia na Argentina.

O argentino Franco Colapinto, da Alpine (foto: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Valtteri Bottas

Equipe: Cadillac

Número do carro: #77

Estatísticas: 10 vitórias, 67 pódios e 20 pole positions

Valtteri Bottas, por sua vez, tinha a intenção de correr com o número 7. No entanto, por uma questão de estética, acabou optando por duplicá-lo e transformar a escolha em #77.

Valtteri Bottas correu pela Sauber no passado na F1 (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Sergio Pérez

Equipe: Cadillac

Número do carro: #11

Estatísticas: 6 vitórias, 39 pódios e 3 pole positions

A escolha de Pérez pelo número 11 é uma homenagem ao futebol. O mexicano se inspirou no ex-jogador chileno Iván Zamorano, que utilizava esse número quando atuou pelo Club América nos anos 2000.

Sergio Pérez chegou a Red Bull em 2021 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

