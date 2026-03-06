De Senna a futebol: os significados dos números dos pilotos da F1
Campeão da f1 2025, Norris teve oportunidade de "roubar" o número de Verstappen
Os motivos variam na escolha do número que cada piloto usa para se representar na Fórmula 1. Na temporada de 2026, a chegada de dois novos pilotos ao grid amplia ainda mais a variedade de símbolos e significados presentes no paddock. Enquanto alguns homenageiam ídolos, como Ayrton Senna, outros seguem critérios pessoais ou até lógicas matemáticas. Veja os números escolhidos pelos pilotos da F1 2026 e o significado por trás de cada um:
Lando Norris
Equipe: McLaren
Número do carro: #1
Estatísticas: 11 vitórias, 44 pódios e 16 pole positions
Títulos: 1x (2025)
Assim como Max Verstappen e Sebastian Vettel, Norris optou por usar o número 1 em seu carro para celebrar o título conquistado na temporada anterior. Na Fórmula 1, esse número é reservado exclusivamente ao campeão vigente.
Oscar Piastri
Equipe: McLaren
Número do carro: #81
Estatísticas: 9 vitórias, 26 pódios e 6 pole positions
A numeração escolhida por Piastri faz referência ao início de sua trajetória no automobilismo, quando ainda competia no kart na juventude. Embora tenha utilizado outros números ao longo da carreira, retomou o #81 ao chegar à Fórmula 4 e o mantém desde então.
George Russell
Equipe: Mercedes
Número do carro: #63
Estatísticas: 5 vitórias, 24 pódios e 7 pole positions
O número 63 tem origem familiar para Russell. Nos anos 2000, seu irmão Benjy competia com essa numeração nas categorias juniores, no kart.
Andrea Kimi Antonelli
Equipe: Mercedes
Número do carro: #12
Estatísticas: 3 pódios
A inspiração de Antonelli vem de um ídolo comum entre os fãs brasileiros da velocidade: Ayrton Senna. Desde as categorias de base, o jovem italiano utiliza o mesmo número de sua maior influência no automobilismo.
Max Verstappen
Equipe: Red Bull Racing
Número do carro: #3
Estatísticas: 71 vitórias, 127 pódios e 48 pole positions
Títulos: 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)
Verstappen usou o número 1 por três temporadas após conquistar seus títulos. Antes disso, corria com o famoso #33, que era uma adaptação de seu número favorito. Na época, porém, não era possível escolher o #3, pois a numeração já pertencia a Daniel Ricciardo.
Isack Hadjar
Equipe: Red Bull Racing
Número do carro: #6
Estatísticas: 1 pódio
A infância também está ligada à escolha de Hadjar. Após a confirmação de sua entrada na F1, o jovem piloto compartilhou um registro antigo em que já aparecia usando o número 6 ainda criança.
Lewis Hamilton
Equipe: Ferrari
Número do carro: #44
Estatísticas: 202 pódios e 104 pole positions
Títulos: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)
Hamilton adotou o número 44 ainda na infância. Em sua primeira corrida de kart, aos 8 anos, escolheu o número inspirado na placa do carro de seu pai, que começava com F44.
Charles Leclerc
Equipe: Ferrari
Número do carro: #16
Estatísticas: 50 pódios e 27 pole positions
Leclerc gostaria de usar o número 7 na Fórmula 1, mas ele já pertencia a Kimi Räikkönen. Após considerar outras opções também ocupadas, escolheu o 16, já que a soma de seus algarismos (1+6) resulta em 7, seu número da sorte.
Carlos Sainz
Equipe: Williams
Número do carro: #55
Estatísticas: 4 vitórias, 29 pódios e 6 pole positions
Mais um caso de escolha "forçada". Sainz inicialmente queria correr com o número 5, mas como já estava em uso por Sebastian Vettel, decidiu apostar no 55. Segundo o espanhol, o número representa visualmente os dois "S" de seu nome: Carlo55ainz.
Alexander Albon
Equipe: Williams
Número do carro: #23
Estatísticas: 2 pódios
Fã de Valentino Rossi, Alexander Albon se inspirou no famoso número 46 do italiano. Em vez de usar apenas um dos dígitos, decidiu dividir o número pela metade e adotou o 23.
Liam Lawson
Equipe: Racing Bulls
Número do carro: #30
Lawson escolheu o número 40 para iniciar sua trajetória na Fórmula 1. Diferente de outros pilotos, a decisão não tem relação direta com superstição ou episódios do passado, sendo apenas uma preferência pessoal.
Arvid Lindblad (Estreante)
Equipe: Racing Bulls
Número do carro: #41
A escolha de Lindblad pelo número 41 tem ligação com sua trajetória no automobilismo. O britânico já utilizava essa numeração desde as categorias de base e decidiu mantê-la ao longo da carreira.
Fernando Alonso
Equipe: Aston Martin
Número do carro: #14
Estatísticas: 32 vitórias, 106 pódios e 22 pole positions
Títulos: 2 (2005 e 2006)
Para Alonso, o número 14 tem um significado especial. A primeira conquista no automobilismo aconteceu no dia 14 de julho de 1996, quando tinha apenas 14 anos.
Lance Stroll
Equipe: Aston Martin
Número do carro: #18
Estatísticas: 3 pódios e 1 pole position
A ideia de número da sorte no automobilismo se repete entre os pilotos da Aston Martin. O #18 esteve presente nas conquistas do Campeonato Italiano da F4 e em seu ano de estreia da F1. Com isso, decidiu se manter fiel a numerologia.
Esteban Ocon
Equipe: Haas F1 Team
Número do carro: #31
Estatísticas: 1 vitória e 4 pódios
Ocon tem boas lembranças do número 31 vindas do início de sua trajetória no automobilismo. Foi com ele que conquistou o campeonato francês de kart em 2007, motivo pelo qual decidiu adotá-lo também na Fórmula 1.
Oliver Bearman
Equipe: Haas F1 Team
Número do carro: #87
Em mais um caso de família, Bearman segue o exemplo de seu pai. David Bearman utilizava os mesmos #87 durante seu tempo de ação nas pistas.
Gabriel Bortoleto
Equipe: Audi
Número do carro: #5
Não é de família, mas é muito bem sucedido. Essa é a ideia que Bortoleto seguiu ao escolher o número 5 para acompanhar sua carreira na elite do automobilismo. O símbolo já foi utilizado por Vettel e Fernando Alonso, empresário do brasileiro.
Nico Hulkenberg
Equipe: Audi
Número do carro: #27
Estatísticas: 1 pódio e 1 pole polition
A escolha também tem relação com seu aniversário. Assim como Leclerc, Hulkenberg decidiu se aventurar na matemática para decidir seu número. Ele nasceu em 19 de agosto – soma que resulta em 27 (19+8).
Pierre Gasly
Equipe: Alpine
Número do carro: #10
Estatísticas: 1 vitória e 5 pódios
O número 10 escolhido por Pierre Gasly tem forte influência do futebol. Admirador de Zinedine Zidane, que eternizou a camisa 10 da seleção francesa, o piloto decidiu adotar a numeração – a mesma que utilizou na temporada em que conquistou o título da Fórmula Renault Eurocup, em 2013.
Franco Colapinto
Equipe: Alpine
Número do carro: #43
Colapinto adotou o número 43 por considerá-lo seu número da sorte. A escolha também tem ligação com o início de sua trajetória no automobilismo, já que utilizava essa numeração quando ainda competia na Argentina.
Valtteri Bottas
Equipe: Cadillac
Número do carro: #77
Estatísticas: 10 vitórias, 67 pódios e 20 pole positions
Valtteri Bottas, por sua vez, tinha a intenção de correr com o número 7. No entanto, por uma questão de estética, acabou optando por duplicá-lo e transformar a escolha em #77.
Sergio Pérez
Equipe: Cadillac
Número do carro: #11
Estatísticas: 6 vitórias, 39 pódios e 3 pole positions
A escolha de Pérez pelo número 11 é uma homenagem ao futebol. O mexicano se inspirou no ex-jogador chileno Iván Zamorano, que utilizava esse número quando atuou pelo Club América nos anos 2000.
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
