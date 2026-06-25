F1: Hamilton detalha lesão no pescoço sofrida em teste da Ferrari Heptacampeão revelou acidente sofrido na pré-temporada de 2025

O heptacampeão de Fórmula 1 (F1) Lewis Hamilton revelou que sofreu um acidente e grave lesão no pescoço durante a pré-temporada de 2025. A declaração foi feita em conversa com a imprensa, durante o dia de mídia para o GP da Áustria deste fim de semana.

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O piloto contou que o acidente aconteceu em janeiro, durante um teste privado com a Ferrari no Circuito de Barcelona, no volante do SF-23, e precisou ficar um bom tempo "de molho".

— Bati no muro com muita força no ano passado durante os testes. Desloquei um dos discos do meu pescoço que acabou pressionando o nervo. Por conta disso, não consegui fazer muita coisa durante nove semanas, mais ou menos - revelou.

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O ano de 2025 marcou a estreia de Hamilton na escuderia italiana, mas a temporada não teve um desenrolar positivo para o britânico. Pela primeira vez na carreira, o piloto passou um ano inteiro sem subir ao pódio, e terminou o mundial na sexta colocação, 86 pontos atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc.

— Eu tinha quiropraxia todos os dias. Não conseguia dormir. Tomei analgésicos, precisei levar injeção… Fiz tudo o que estava ao meu alcance para tentar resolver o problema. Basicamente, era com isso que eu estava tentando conviver e não era nada fácil lidar com isso na posição em que ficamos sentados - completou.

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Neste fim de semana, Lewis Hamilton chega ao Red Bull Ring embalado por sua primeira vitória com a Ferrari, no GP de Barcelona-Catalunha. Com o resultado, o britânico subiu à vice-liderança do campeonato, com 115 pontos.

Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

Veja a programação do GP da Áustria

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 27 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 28 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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