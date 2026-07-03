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Calor extremo marca treino, e Seleção se refresca como pode nos EUA

Termômetros marcam temperatura alta em atividade com Rayan e Raphinha

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviado Especiais
03/07/2026 13:03
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Vini Jr se refresca com irrigação do gramado em treino da Seleção
Vini Jr se refresca com irrigação do gramado em treino da Seleção (Rafael Ribeiro/CBF)

O forte calor voltou a ser um dos protagonistas da preparação da Seleção Brasileira para o duelo contra a Noruega. Na manhã desta sexta-feira (3), o CT Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, registrou temperatura de 36°C, mas a sensação térmica chegou aos 42°C, exigindo cuidados extras dos jogadores e da comissão técnica durante a atividade comandada por Carlo Ancelotti.

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    • Desde o início do treinamento, o elenco buscou alternativas para amenizar o desgaste provocado pelas altas temperaturas. Os atletas aproveitaram os jatos de irrigação do gramado para se refrescar e, nos intervalos das atividades, recorreram constantemente às garrafinhas de água para manter a hidratação. A comissão técnica também fez paradas frequentes para reposição de líquidos, uma medida importante diante do alerta de calor extremo que atinge a região de Nova Jersey nos últimos dias.

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    Nos 15 minutos em que a imprensa teve acesso ao treinamento, a intensidade chamou a atenção. Os jogadores realizaram exercícios de aquecimento sem bola e, na sequência, atividades com bola em ritmo forte. Mesmo com o calor intenso, o grupo manteve a concentração e executou normalmente as movimentações propostas por Ancelotti, embora as pausas para hidratação fossem constantes.

    Além da preocupação com o clima, o treinamento trouxe boas notícias para a comissão técnica. O atacante Raphinha participou normalmente da atividade ao lado dos companheiros e esteve presente em todos os exercícios acompanhados pela imprensa. Depois de passar por um período de transição física, o camisa 11 demonstrou estar recuperado e reforçou os indícios de que estará à disposição para a partida diante da Noruega.

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    Outra novidade foi o retorno de Rayan às atividades com o restante do elenco. O atacante havia sido preservado do treinamento da última quinta-feira (2) por controle de carga, permanecendo apenas na academia do centro de treinamento. Nesta sexta, no entanto, voltou a trabalhar normalmente e participou das movimentações sem qualquer limitação, aumentando as opções ofensivas para o treinador italiano.

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    • A tendência é que Carlo Ancelotti utilize a parte do treinamento fechado à imprensa para definir a equipe que iniciará a partida deste domingo (5), às 17h (de Brasília), contra a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O confronto é decisivo para as pretensões brasileiras na Copa do Mundo. Se o Brasil passar pela Noruega vai enfrentar o vencedor de Inglaterra e México nas quartas de final do Mundial.

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    Até lá, o principal adversário da Seleção continua sendo o calor. Assim como aconteceu nos últimos dias de preparação, a previsão é de temperaturas elevadas em Nova Jersey, cenário que exige atenção redobrada com hidratação e controle do desgaste físico do elenco brasileiro.

    Endrick se refresca em treino da Seleção nos EUA
    Endrick se refresca em treino da Seleção nos EUA para aliviar calor extremo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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