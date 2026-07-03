Brasil encara a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo: quem chega como favorito? Seleções voltam a se enfrentar em um Mundial depois de 28 anos

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto vale vaga nas quartas e marca o primeiro encontro entre as seleções em um Mundial desde a edição de 1998, disputada na França.

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O Brasil chega ao mata-mata após vencer o Japão por 2 a 1 na fase anterior. Invicta na competição, a equipe comandada por Carlo Ancelotti balançou as redes em todas as partidas disputadas até aqui e busca manter a sequência para seguir na luta pelo hexacampeonato.

A Noruega, por sua vez, garantiu classificação ao derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1. De volta às fases decisivas de uma Copa do Mundo após décadas, a seleção europeia aposta na consistência defensiva e no poder ofensivo liderado por Erling Haaland para tentar eliminar os brasileiros.

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Seleção posada para o jogo contra o Japão, em Houston (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil é favorito, mas histórico favorece os noruegueses

Segundo as principais casas de apostas regulamentadas do Brasil, a Seleção Brasileira entra como favorita para o duelo. A média das cotações para uma vitória da equipe de Carlo Ancelotti é de 1,84, enquanto um triunfo da Noruega aparece em torno de 4,11 em plataformas como "7K Bet", "Casa de Apostas", "Brazino777", "Cassino Bet", "Reals Bet", "Bra.bet.br", "1PRA1", "Start Bet", "Luck.bet" e "Vera Bet".

Apesar do favoritismo apontado pelas odds, o retrospecto do confronto é favorável aos noruegueses. Em cinco partidas disputadas entre as seleções, o Brasil nunca venceu: foram três empates e duas derrotas.

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O episódio mais marcante ocorreu justamente na Copa do Mundo de 1998. Na ocasião, a Noruega venceu por 2 a 1, na fase de grupos, e impediu que a Seleção Brasileira terminasse a primeira fase na liderança da chave.

Vinte e oito anos depois daquele encontro, as equipes voltam a se enfrentar em um Mundial. O Brasil aposta no bom momento de Vini Jr., Endrick, Matheus Cunha e Rayan para encerrar o tabu e garantir presença entre os oito melhores da competição.

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