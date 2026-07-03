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Cristiano Ronaldo abre o jogo sobre aposentadoria após rumores

CR7 disputa sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
03/07/2026 13:34
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Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026
CR7 marcou um dos gols na seleção portuguesa (Foto: Cole Burston / AFP)

Cristiano Ronaldo abriu o jogo sobre rumores sobre a possibilidade de se aposentar da seleção portuguesa após o final desta Copa do Mundo. Após marcar um dos gols na classificação de Portugal contra a Croácia, CR7 destacou que só pensará nisso após o término da competição.

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    • - Não tomo decisões precipitadas. Vou decidir depois do torneio, não agora - destacou Cristiano Ronaldo em entrevista.

    Os rumores cresceram após uma declaração da irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, chegou a afirmar em entrevista que esta seria a última participação de CR7 vestindo a camisa da seleção portuguesa.

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    - Pela informação que tenho, podem despedir-se. Aproveitem. Não é hoje que se vão despedir, mas é breve. Acredito que é a despedida. A informação que tenho, de fonte segura, acredito que é a "last dance" - disse a irmã de CR7 antes da partida desta quinta-feira (2).

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026
    Cristiano Ronaldo falou sobre a possibilidade de se aposentar após final da Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)
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    • Cristiano Ronaldo vive sua sexta Copa do Mundo

    Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo disputa sua sexta Copa do Mundo, entrando para um ranking seleto na competição. Quebrando uma série de recordes, além de influenciar a classificação contra a Croácia, marcou seu primeiro gol em um mata-mata de Mundiais, quebrando um dos últimos tabus da carreira. O camisa 7 ainda foi eleito o Melhor em Campo pela segunda vez nesta edição do torneio.

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    Portugal terá um novo desafio. Na segunda-feira, dia 6, enfrentará a Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Até aqui, Cristiano soma três gols em quatro partidas nesta edição do torneio e já acumula 11 gols em 26 jogos de Mundial ao longo da carreira.

    Porém, no momento, o assunto referente à aposentadoria só é discutido quanto ao seu futuro na seleção portuguesa. Atualmente no Al-Nassr, renovou por mais duas temporadas.

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