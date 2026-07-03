Cristiano Ronaldo abre o jogo sobre aposentadoria após rumores
CR7 disputa sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos
Cristiano Ronaldo abriu o jogo sobre rumores sobre a possibilidade de se aposentar da seleção portuguesa após o final desta Copa do Mundo. Após marcar um dos gols na classificação de Portugal contra a Croácia, CR7 destacou que só pensará nisso após o término da competição.
- Não tomo decisões precipitadas. Vou decidir depois do torneio, não agora - destacou Cristiano Ronaldo em entrevista.
Os rumores cresceram após uma declaração da irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, chegou a afirmar em entrevista que esta seria a última participação de CR7 vestindo a camisa da seleção portuguesa.
- Pela informação que tenho, podem despedir-se. Aproveitem. Não é hoje que se vão despedir, mas é breve. Acredito que é a despedida. A informação que tenho, de fonte segura, acredito que é a "last dance" - disse a irmã de CR7 antes da partida desta quinta-feira (2).
Brasil encara a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo: quem chega como favorito?
Calor extremo marca treino, e Seleção se refresca como pode nos EUA
Brasil x Noruega: penúltimo treino tem retornos de Raphinha e Rayan
Cristiano Ronaldo vive sua sexta Copa do Mundo
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo disputa sua sexta Copa do Mundo, entrando para um ranking seleto na competição. Quebrando uma série de recordes, além de influenciar a classificação contra a Croácia, marcou seu primeiro gol em um mata-mata de Mundiais, quebrando um dos últimos tabus da carreira. O camisa 7 ainda foi eleito o Melhor em Campo pela segunda vez nesta edição do torneio.
Portugal terá um novo desafio. Na segunda-feira, dia 6, enfrentará a Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Até aqui, Cristiano soma três gols em quatro partidas nesta edição do torneio e já acumula 11 gols em 26 jogos de Mundial ao longo da carreira.
Porém, no momento, o assunto referente à aposentadoria só é discutido quanto ao seu futuro na seleção portuguesa. Atualmente no Al-Nassr, renovou por mais duas temporadas.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Argentina relembra superstição antes de duelo contra Cabo VerdeHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Conheça Johan Manzambi, joia da Suíça que brilha na Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Decisivo na classificação de Portugal, Gonçalo Ramos supera números de CR7Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavasHá 1 hora
Seleção Brasileira
Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na CopaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Por que Mbappé virou 'Mobutu'? Entenda a origem do memeHá 2 horas
Mais LANCE!