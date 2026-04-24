Equipe de Gabriel Bortoleto anuncia nova contratação na F1 2026
Audi fecha com ex-piloto Allan McNish como diretor de corridas
A Audi deu mais um passo em busca de um futuro mais competitivo na Fórmula 1 nesta sexta-feira (24). Desta vez, o time de Gabriel Bortoleto confirmou a contratação de Allan McNish, que assumirá o cargo de diretor de corridas. Após a saída de Jonathan Wheatley, é a primeira mudança interna anunciada pela equipe.
— Allan tem sido uma peça fundamental na estrutura do automobilismo da Audi por muitos anos e, em suas funções desde o início, desempenhou um papel crucial na preparação para a Fórmula 1. A capacidade de Allan de conectar todas as áreas relacionadas ao desempenho, das operações esportivas ao desenvolvimento de pilotos, será fundamental enquanto continuamos a construir nossa equipe — destacou o chefe de equipe Mattia Binotto.
O nome de McNish não é novidade na Audi. Figura importante na reestruturação da equipe rumo à F1, o escocês já ocupou o cargo de chefe de equipe na Fórmula E até 2021, quando a montadora deixou a categoria.
Como piloto, McNish também construiu uma carreira relevante no automobilismo. Embora tenha disputado a temporada de 2002 na Fórmula 1 com a Toyota, seus maiores feitos vieram no Mundial de Endurance, com destaque para três vitórias nas 24 Horas de Le Mans e um título mundial na categoria.
Relembre baixa na Audi com saída de Wheatley
No mês passado, Jonathan Wheatley deixou o cargo de chefe de equipe por razões pessoais. O inglês ocupava a posição desde 2025, após sua saída da Red Bull Racing, e liderou a transição da Sauber para a Audi, concluída ao fim da última temporada.
Segundo a imprensa internacional, dois fatores pesaram na decisão: o desejo da família de retornar à Inglaterra após um período na Suíça e a busca por maior autonomia no comando da equipe, sem divisão de responsabilidades com Binotto.
Com a saída, Binotto passou a acumular funções dentro da estrutura. Vale lembrar que o italiano se mantém responsável pelo projeto da Audi na Fórmula 1 desde 2024.
