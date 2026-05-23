Fórmula 1

Rafael Câmara sofre punição 'atrasada' e cai no grid de largada da F2

Brasileiro perderá três posições em ambas as corridas do GP do Canadá

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
14:34
imagem cameraRafael Câmara em entrevista coletiva, ainda na F3 (Foto: Reprodução/F3)
O bom desempenho de Rafael Câmara na classificação desta sexta-feira (22) acabou sendo prejudicado após avaliação da Fórmula 2. Na verdade, não foi apenas o brasileiro que receberá punição e perderá posições no grid de largada durante todo o fim de semana. Outros três pilotos também sofreram com a decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O brasileiro havia garantido a segunda colocação na classificação disputada em Montreal, ficando atrás apenas de Laurens van Hoepen. No entanto, horas depois da sessão, os comissários da FIA entenderam que o piloto da Invicta Racing atrapalhou Alexander Dunne durante uma volta rápida e decidiram aplicar uma punição de três posições no grid.

Após analisarem imagens e ouvirem os representantes das equipes, os comissários concluíram que Rafael Câmara obstruiu desnecessariamente o carro do irlandês, infringindo o Artigo 31.6 do Regulamento Desportivo da Fórmula 2. Com isso, o brasileiro perdeu posições importantes tanto para a corrida sprint quanto para a prova principal do fim de semana canadense.

Além de Câmara, outros três pilotos também sofreram punições após a classificação. Dunne recebeu a mesma penalidade de três posições por atrapalhar Rafael Villagómez durante a sessão. Já Oliver Goethe e Tasanapol Inthraphuvasak tiveram seus melhores tempos deletados após causarem bandeiras vermelhas ao baterem na curva 4. Assim, Goethe caiu da 19ª para a 21ª posição, enquanto o piloto tailandês despencou da 15ª para a 20ª colocação no grid final.

Mudanças nos grids de largada da F2

Corrida sprint

PosiçãoPiloto

1

Gabriele Mini (Itália)

2

Rafael Villagómez (México)

3

Noel León (México)

4

John Bennett (Reino Unido)

5

Joshua Dürksen (Paraguai)

6

Martinius Stenshorne (Noruega)

7

Nikola Tsolov (Bulgária)

8

Laurens van Hoepen (Holanda)

9

Enzo Fittipaldi (Brasil)

10

Niels Varrone (Argentina)

11

Alexander Dunne (Irlanda)

12

Rafael Câmara (Brasil)

13

Kush Maini (Índia)

14

Dino Beganovic (Suécia)

15

Roman Bilinski (Polônia)

16

Ritomo Miyata (Japão)

17

Cian Shields (Reino Unido)

18

Sebastián Montoya (Colômbia)

19

Christian Herta (Estados Unidos)

20

Tasanapol Inthraphuvasak (Tailândia)

21

Oliver Goethe (Alemanha)

22

Mari Boya (Espanha)

Corrida principal

PosiçãoPiloto

1

Laurens van Hoepen (Holanda)

2

Nikola Tsolov (Bulgária)

3

Martinius Stenshorne (Noruega)

4

Joshua Dürksen (Paraguai)

5

Rafael Câmara (Brasil)

6

Alexander Dunne (Irlanda)

7

John Bennett (Reino Unido)

8

Noel León (México)

9

Rafael Villagómez (México)

10

Gabriele Mini (Itália)

11

Enzo Fittipaldi (Brasil)

12

Niels Varrone (Argentina)

13

Kush Maini (Índia)

14

Dino Beganovic (Suécia)

15

Roman Bilinski (Polônia)

16

Ritomo Miyata (Japão)

17

Cian Shields (Reino Unido)

18

Sebastián Montoya (Colômbia)

19

Christian Herta (Estados Unidos)

20

Tasanapol Inthraphuvasak (Tailândia)

21

Oliver Goethe (Alemanha)

22

Mari Boya (Espanha)

Sistema de classificação da F2 é diferente da F1

Todos os fins de semana da Fórmula 2 contam com uma corrida sprint e uma corrida principal no domingo, diferentemente da Fórmula 1, em que apenas algumas etapas do calendário possuem o formato sprint. Além disso, o sistema de classificação das categorias também muda.

Na F1, a sessão classificatória define o grid de largada de apenas uma corrida e acontece no dia anterior à prova. Já na Fórmula 2, uma única sessão de classificação é usada para formar o grid tanto da sprint quanto da corrida principal.

A principal diferença está justamente na prova curta de sábado: o grid é definido pela inversão dos 10 melhores pilotos da classificação. Assim, o pole position larga apenas da 10ª colocação, enquanto o décimo colocado sai da pole. Já a corrida principal de domingo segue normalmente a ordem original da classificação.

GP do Canadá na F2: horários e onde assistir

SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Sprint - 15h10 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 13h05 (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

Rafael Câmara, da Invicta, em ação no GP do Canadá pela F2 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

