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Alonso descarta aposentadoria, mas deixa futuro na F1 em aberto

Piloto reforçou que ainda se sente competitivo e motivado

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
25/06/2026 20:13
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Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

Fernando Alonso voltou a se manifestar publicamente sobre seu futuro nas pistas. Nesta quinta-feira (25), durante as atividades de imprensa do GP da Áustria de Fórmula 1 (F1), o piloto descartou a possibilidade de se aposentar em 2026, mas deixou em aberto seu futuro na categoria.

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    Às vésperas do GP de Barcelona-Catalunha, Alonso falou em tom de despedida e declarou que a corrida provavelmente seria sua última no traçado. Nesta quinta-feira (25), o espanhol disse que tomará uma decisão mais concreta sobre seu futuro após as férias de verão, em agosto.

    — Vou continuar competindo, porque me sinto rápido, motivado e adoro o que faço. Não vou parar agora porque não me sinto menos competitivo e porque não perdi o gosto por pilotar. Se vou correr na F1 ou não, aí já é outra história - disse.

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    Recentemente, Alonso revelou interesse em voltar a disputar as 24 horas de Le Mans, que venceu em 2019, cogitando até mesmo uma parceria com Max Verstappen no endurance.

    — Preciso gostar da categoria, preciso curtir a sensação de pilotar esses motores, com esses regulamentos e tudo mais. Há muitos fatores a serem considerados e muitas opções para correr no mundo do automobilismo - completou.

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    Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
    Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

    Veja a programação do GP da Áustria

    SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    SÁBADO, 27 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 28 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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    O vencedor e piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (centro), o segundo colocado e também britânico George Russell, da Mercedes (à esquerda), e o terceiro colocado, o também britânico Lando Norris, da McLaren, comemoram no pódio após o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, nos arredores de Barcelona (Foto: Lluis Gene / Afp)
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