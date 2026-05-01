O eterno Ayrton Senna: 32 anos da morte do tricampeão brasileiro

Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Autódromo Enzo e Dino Ferrari. A morte do tricampeão mundial completa 32 anos nesta sexta-feira (1º), data que permanece entre as mais marcantes da história do automobilismo e do esporte brasileiro.

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O acidente ocorreu na sétima volta da corrida, quando o carro da Williams saiu da pista na curva Tamburello e colidiu contra o muro a 200km/h. Senna foi socorrido e levado ao hospital, onde teve a morte confirmada horas depois. No Brasil, a notícia abalou o país e mobilizou milhões de torcedores.

Foto: Acervo pessoal/ Ayrton Senna

Legado que atravessa gerações

Na pista, Senna defendeu Toleman, Lotus, McLaren e Williams e construiu números impressionantes: em 162 Grandes Prêmios, conquistou três títulos mundiais, 41 vitórias, 80 pódios e 65 poles.

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A primeira vitória veio no GP de Portugal de 1985, pela Lotus. O último triunfo aconteceu no GP da Austrália de 1993, pela McLaren. Mesmo após mais de três décadas, Ayrton Senna segue como uma das maiores lendas da história do automobilismo mundial. Ele ficou marcado pela determinação, pela busca incansável pela perfeição e pela coragem de competir sempre no limite.

O perfil oficial da Fórmula 1 lamentou os 32 anos da morte do tricampeão mundial brasileiro:

"Sempre em nossos pensamentos. Lembrando de Ayrton Senna hoje, e todos os dias".

Forever in our thoughts



Remembering Ayrton Senna today, and every day 💛💚 pic.twitter.com/0fyURkM7iL — Formula 1 (@F1) May 1, 2026



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