Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost muitas vezes ultrapassou as pistas da Formula 1. Na década de 1980, era difícil encontrar um brasileiro que não acompanhasse de perto os embates da dupla. Mesmo sem os pilotos em atividade, a disputa entre Brasil e França segue presente em outros esportes – e, para o fã da categoria, carrega até hoje a nostalgia dos tempos de ouro do país na elite do automobilismo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Durante a segunda metade da década de 80, e os primeiros anos da década de 90, a F1 foi completamente dominada pelos dois países. Enquanto Prost era o grande representante da França, o Brasil contou com Nelson Piquet e Senna para levar a bandeira verde-amarela ao topo. Foram seis títulos de cada nação em seis anos.

Senna x Prost: de colegas a rivais

A entrada de Ayrton Senna na McLaren aconteceu em meio a altas expectativas. Ao lado do então bicampeão mundial, Alain Prost, o brasileiro buscava conquistar seu primeiro título após quatro anos na Fórmula 1. Toleman e Lotus foram as equipes do piloto antes da mudança em 1988.

continua após a publicidade

Com o dobro de experiência, Prost recebeu Senna de maneira amistosa e, assim, a relação da dupla parecia se desenvolver no início da temporada. Na época, o novato da McLaren chegou a declarar que francês era o maior piloto de todos os tempos em atividade. Do outro lado, após a primeira vitória de Ayrton, Alain afirmou que o colega seria campeão mundial.

Enquanto o francês dominava o início da F1 1988 com três vitórias em quatro corridas, Senna enfrentava dificuldades. Ele havia sido desclassificado no Brasil por trocar de carro fora do período permitido após uma quebra e ainda bateu em Mônaco. A situação mudou, porém, no GP da Bélgica, quando a dupla chegou empatada.

continua após a publicidade

O clima entre os pilotos começou a se deteriorar em Portugal, na 13ª etapa do calendário. No Autódromo de Estoril, Prost largou da pole position e espremeu o companheiro para fora da pista. O brasileiro respondeu com uma fechada no muro dos boxes. Para além das pistas, uma certa "preferência" de Senna na garagem da McLaren parece ter contribuído para o estremecimento entre os pilotos.

Em um corrida de recuperação, no GP do Japão – a penúltima daquele ano –, Ayrton Senna conquistou a vitória que o daria o primeiro título de sua carreira. Embora sua pole position tenha sido perdida devido a uma falha do motor, ele se recuperou debaixo de muita chuva e venceu após ultrapassar Prost na 51ª volta.

Campeão do Mundo de 1988, Ayrton Senna abraça Alain Prost (Foto: PASCAL PAVANI/AFP)

Rivalidade rendeu mais quatro títulos para ambos

Um episódio em Imola, na segunda etapa de 1989, marcou o fim da amizade entre Senna e Prost. Os dois dividiram a primeira fila no grid inicial e tiveram que relargar após Gerard Berger, da Ferrari, bater. Na relargada, Prost saiu na frente, mas foi ultrapassado pelo companheiro na primeira volta. Para o francês, o brasileiro rompeu um acordo entre eles que proibia manobras na abertura das provas.

Ao fim da temporada, foi Alain quem levou a melhor ao se tornar tricampeão mundial da F1. Após a conquista, o francês afirmou que o título havia sido uma forma de vingança contra Senna. O clima entre os pilotos, então, só piorou, e Prost decidiu deixar a McLaren para correr pela Ferrari em 1990 – ano do segundo campeonato do brasileiro.

Ayrton foi tricampeão mundial em 1991, enfrentando como principal adversário Nigel Mansell, então piloto da Ferrari. A disputa foi intensa ao longo da temporada, consolidando Senna como um dos grandes nomes da Fórmula 1.

No ano seguinte, Prost tirou um período sabático, retornando à Fórmula 1 em 1993 pela Williams. Seu contrato incluía uma cláusula que vetava a presença de Senna na equipe, o que desagradou o brasileiro. Ainda assim, o francês teve uma temporada dominante e conquistou o título naquele ano.

O capítulo final

O dia 7 de novembro de 1993 ficou marcado pelo fim de grandes ciclos de dois dos maiores nomes da Fórmula 1. Enquanto o brasileiro conquistada sua última vitória da carreia, o francês completava sua corrida de despedida das pistas. A etapa da Austrália, que encerrou a temporada, foi também a última de Senna com a McLaren.

O momento dos pilotos na cerimônia de premiação ficará para sempre marcado na memória dos fãs que acompanharam de perto a rivalidade. Após anos de disputa, Ayrton fez questão de exaltar Prost no dia de sua aposentadoria. Em meio a aplausos, o francês, que havia ficado em segundo lugar, foi puxado pelo rival para o lugar mais alto do pódio.

A relação entre os rivais voltou a ser amistosa com o fim das disputas em pista. A reconstrução da relação, porém, foi interrompida pela morte do brasileiro meses depois. No adeus ao tricampeão, em 5 de maio de 1994, o francês integrou o grupo responsável por conduzir o caixão.

➡️ GP do Japão da F1 2026: saiba programação, onde assistir e horários

F1 volta para GP do Japão

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão, agendado para os dias 26 a 29 de março. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China. Veja os horários abaixo:

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 03h30 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real