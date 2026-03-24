O dia 24 de março de 1991 ficará marcado para sempre na história do automobilismo brasileiro. Há exatos 35 anos, Ayrton Senna conquistava sua primeira vitória em um Grande Prêmio do Brasil após algumas tentativas frustradas. Mesmo sob condições adversas, o então bicampeão mundial segurou a liderança de ponta a ponta.

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Certamente, o primeiro triunfo em casa foi o mais emocionante da carreira de Senna. Sem contar que é, até hoje, um das atuações mais marcantes da história da Fórmula 1.

Após várias tentativas frustradas, abandonos e azares em casa, o tricampeão chegou determinado a vencer o GP do Brasil pela primeira vez. Correndo com a McLaren-Honda MP4/6, Senna largou na pole position e dominou toda a prova.

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Porém, nas voltas finais, uma falha no câmbio começou a limitar suas marchas. A cinco voltas do fim, um problema grave: o carro ficou travado em sexta marcha. Qualquer outro piloto teria facilmente abandonado a disputa. Ainda assim, Senna resistiu apesar da exaustão e chuva.

Mesmo com o carro quase ingovernável, Ayrton manteve a liderança do pelotão até a bandeirada. Ao cruzar a linha de chegada, um momento que resumia o alívio do brasileiro. Gritos e celebrações eram ouvidas através do rádio, assim como as lágrimas de felicidade.

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— Eu achei que não iria ganhar nas duas voltas finais, com o problema no câmbio nas últimas sete voltas. Eu falei: "Se der, vai ser no grito". Aí eu pensei comigo: "Eu lutei tanto esses anos para chegar nisso e hoje lutei tanto. Vai ter que dar, vai ter que dar" — disse Ayrton Senna na época.

As condições enfrentadas pelo piloto deixaram marcas após a corrida. O piloto precisou de ajuda dos fiscais para sair do carro por causa dos espasmos musculares. Além disso, quase não conseguiu levantar o troféu durante a cerimônia do pódio.

A imagem do piloto erguendo o troféu com dificuldade, tomado pela emoção, se tornou um dos símbolos eternos da Fórmula 1.

Exausto, Ayrton Senna ergue o troféu do GP do Brasil na F1 1991 (Foto: Reprodução)

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Por que as vitórias de Senna são lendárias?

As duas vitórias de Ayrton Senna em Interlagos sintetizam o que o fez transcender o esporte. Em 1991, ele venceu com dor, emoção e força mental. Em 1993, triunfou com técnica, leitura de corrida e perfeição. Cada uma delas revelou um lado do mito: o guerreiro incansável e o estrategista absoluto.

Essas corridas também reforçaram a ligação única entre Senna e o público brasileiro. O GP do Brasil nunca foi apenas uma etapa do campeonato — era um evento nacional. Milhares de torcedores transformavam Interlagos em uma arquibancada verde e amarela, e o próprio Senna dizia que "vencer em casa era mais difícil do que qualquer título".