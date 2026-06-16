Zico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: 'Sempre atento' O atleta esteve emprestado ao Lyon na temporada 25/26

Durante uma entrevista na ESPN, o ex-jogador Zico apontou que a Seleção Brasileira precisa de mudanças após o empate na estreia da Copa do Mundo, defendendo a entrada do atacante Endrick no time titular. O ídolo do Flamengo avaliou que o jogador do Real Madrid possui características decisivas para a equipe nacional.

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Endrick ficou no banco de reservas durante toda a partida contra o Marrocos. O Brasil empatou em 1 a 1 no primeiro jogo da competição. Igor Thiago começou como titular no ataque. Matheus Cunha e Luiz Henrique entraram na segunda etapa.

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Ídolo do Flamengo exalta Endrick e pede por titularidade do atacante (Foto: Reprodução / Lance!TV)

Opinião de Zico sobre Endrick na Seleção Brasileira

Zico participou de três Copas do Mundo pela seleção brasileira: 1978, 1982 e 1986. O ex-jogador destacou o desempenho positivo de Endrick quando atua pela equipe nacional. Antes da Copa, o atacante marcou gol na vitória contra o Egito no último amistoso preparatório.

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Durante entrevista ao programa esportivo, o ex-jogador afirmou que Endrick tem qualidade suficiente para superar qualquer dificuldade e que deveria ser titular na atual Seleção Brasileira:

- Não vejo nenhum jogador ali com a característica e com a personalidade igual a um Endrick para correr atrás de uma dificuldade. Ele tem um retrospecto bom em Seleção, supera isso dentro do campo e é um jogador decisivo. Está sempre atento ao erro do adversário - afirmou Zico.

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Zico também chamou atenção pela postura e atuação da seleção durante a estreia contra o Marrocos, que terminou em empate. Endrick não entrou durante a partida:

- Acho que o Brasil jogou de uma maneira muito previsível. Todos lá querendo fazer sua função só. Não houve movimentação, não houve confusão para o adversário, troca de posições. Isso mostra falta de conjunto - apontou o ídolo do Flamengo.

Próximo compromisso brasileiro

A Seleção Brasileira enfrentará o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, mais conhecido como Estádio de Filadelfia, na Pensilvânia. A equipe rival vem de uma derrota diante da Escócia, estando em último colocado do Grupo C, enquanto o Brasil se encontra na terceira posição após empatar com o Marrocos na estreia.

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