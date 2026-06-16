Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (16)?
Emissora transmite dois jogos nesta terça-feira (16)
Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem à todo vapor na Globo. Para esta terça-feira (16), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre França e Senegal, em Nova Jersey, posteriormente, às 01h (de Brasília), de terça para quarta-feira, o segundo confronto transmitido será Áustria x Jordânia, em Santa Clara.
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Para o primeiro compromisso da emissora nesta segunda-feira (16), o narrador Everaldo Marques transmite as emoções das ações dentro de campo. Ao lado dele, o ex-jogador Roger Flores será o responsável por comentar o confronto entre França e Senegal, pelo Grupo I da Copa do Mundo.
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No segundo jogo da emissora, entre Áustria e Jordânia, pelo Grupo H, o narrador será novamente Everaldo Marques. Contando com os comentários de Júnior, Ana Thaís Matos, Denilson e Cristiane Rozeira.
Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo
17 de junho (quarta-feira)
- Inglaterra x Croácia - 17h
- Uzbequistão x Colômbia - 23h
18 de junho (quinta-feira)
- Suíça x Bósnia - 16h
- México x Coreia do Sul - 22h
19 de junho (sexta-feira)
- Brasil x Haiti - 21h30
- Turquia x Paraguai - 0h
20 de junho (sábado)
- Alemanha x Costa do Marfim - 17h
- Tunísia x Japão - 23h
21 de junho (domingo)
- Uruguai x Cabo Verde - 19h
- Nova Zelândia x Egito - 22h
22 de junho (segunda-feira)
- Argentina x Áustria – 14h
- Noruega x Senegal - 21h
- Jordânia x Argélia - 0h
23 de junho (terça-feira)
- Inglaterra x Gana - 17h
- Colômbia x Congo - 23h
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