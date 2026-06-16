Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (16)? Emissora transmite dois jogos nesta terça-feira (16)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem à todo vapor na Globo. Para esta terça-feira (16), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre França e Senegal, em Nova Jersey, posteriormente, às 01h (de Brasília), de terça para quarta-feira, o segundo confronto transmitido será Áustria x Jordânia, em Santa Clara.

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Everaldo Marques participará das transmissões dos dois jogos da Copa do Mundo na Tv Globo nesta nesta terça-feira (16) (Foto: Reprodução Globo)

Para o primeiro compromisso da emissora nesta segunda-feira (16), o narrador Everaldo Marques transmite as emoções das ações dentro de campo. Ao lado dele, o ex-jogador Roger Flores será o responsável por comentar o confronto entre França e Senegal, pelo Grupo I da Copa do Mundo.

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No segundo jogo da emissora, entre Áustria e Jordânia, pelo Grupo H, o narrador será novamente Everaldo Marques. Contando com os comentários de Júnior, Ana Thaís Matos, Denilson e Cristiane Rozeira.

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Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo

17 de junho (quarta-feira)

1 . Inglaterra x Croácia - 17h 2 . Uzbequistão x Colômbia - 23h

18 de junho (quinta-feira)

Suíça x Bósnia - 16h

México x Coreia do Sul - 22h

19 de junho (sexta-feira)

Brasil x Haiti - 21h30

Turquia x Paraguai - 0h

20 de junho (sábado)

Alemanha x Costa do Marfim - 17h

Tunísia x Japão - 23h

21 de junho (domingo)

Uruguai x Cabo Verde - 19h

Nova Zelândia x Egito - 22h

22 de junho (segunda-feira)

Argentina x Áustria – 14h

Noruega x Senegal - 21h

Jordânia x Argélia - 0h

23 de junho (terça-feira)

1 . Inglaterra x Gana - 17h 2 . Colômbia x Congo - 23h

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