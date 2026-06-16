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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (16)?

Emissora transmite dois jogos nesta terça-feira (16)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
16/06/2026 05:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem à todo vapor na Globo. Para esta terça-feira (16), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre França e Senegal, em Nova Jersey, posteriormente, às 01h (de Brasília), de terça para quarta-feira, o segundo confronto transmitido será Áustria x Jordânia, em Santa Clara.

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    Everaldo Marques participará das transmissões dos dois jogos da Copa do Mundo na Tv Globo nesta nesta terça-feira (16) (Foto: Reprodução Globo)
    Everaldo Marques participará das transmissões dos dois jogos da Copa do Mundo na Tv Globo nesta nesta terça-feira (16) (Foto: Reprodução Globo)

    Para o primeiro compromisso da emissora nesta segunda-feira (16), o narrador Everaldo Marques transmite as emoções das ações dentro de campo. Ao lado dele, o ex-jogador Roger Flores será o responsável por comentar o confronto entre França e Senegal, pelo Grupo I da Copa do Mundo.

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    No segundo jogo da emissora, entre Áustria e Jordânia, pelo Grupo H, o narrador será novamente Everaldo Marques. Contando com os comentários de Júnior, Ana Thaís Matos, Denilson e Cristiane Rozeira.

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    Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo

    17 de junho (quarta-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Croácia - 17h
      2. 2.
    2. Uzbequistão x Colômbia - 23h

    18 de junho (quinta-feira)

    • Suíça x Bósnia - 16h
    • México x Coreia do Sul - 22h

    19 de junho (sexta-feira)

    • Brasil x Haiti - 21h30
    • Turquia x Paraguai - 0h

    20 de junho (sábado)

    • Alemanha x Costa do Marfim - 17h
    • Tunísia x Japão - 23h

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

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