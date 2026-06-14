Costa do Marfim x Equador: árbitro que apitou eliminação do Brasil em 2022 é cortado Inglês que apitou Brasil x Croácia em 2022 está fora de partida na Copa

A Fifa anunciou a substituição do árbitro inglês Michael Oliver para a partida entre Costa do Marfim e Equador, válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O juiz, que ficou marcado entre os torcedores brasileiros por apitar a eliminação da Seleção para a Croácia nas quartas de final do Mundial de 2022, sofreu uma lesão leve e foi retirado da escala.

continua após a publicidade

➡️Veja os melhores momentos de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo

O confronto está marcado para segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), na Filadélfia. A entidade não divulgou detalhes sobre o problema físico, mas informou que espera contar novamente com Oliver nos próximos dias.

Michael Oliver seria o árbitro principal da partida, acompanhado pelos assistentes ingleses Stuart Burt e James Mainwaring. Com a alteração, a Fifa escalou uma equipe francesa para comandar o duelo. O árbitro François Letexier assumirá a função principal, auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.

continua após a publicidade

Em nota oficial, a entidade explicou a troca:

— Devido a uma lesão leve, o árbitro Michael Oliver (ING) foi substituído por François Letexier (FRA). Espera-se que Oliver esteja disponível para seleção novamente nos próximos dias — informou a Fifa.

➡️O que o Brasil precisa fazer para passar em primeiro após empate com Marrocos?

Lembrança da eliminação brasileira em 2022

Oliver esteve no centro das atenções do público brasileiro durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O inglês comandou o confronto entre Brasil e Croácia pelas quartas de final, vencido pelos croatas nos pênaltis após empate por 1 a 1.

continua após a publicidade

A atuação do árbitro gerou debates entre torcedores brasileiros, especialmente por decisões tomadas durante a partida que culminou na eliminação da equipe comandada por Tite. Desde aquele jogo, Oliver não havia voltado a trabalhar em uma partida de Copa do Mundo. O duelo entre Costa do Marfim e Equador marcaria seu retorno ao principal torneio de seleções da Fifa.

Brasil está eliminado da Copa do Mundo (JEWEL SAMAD / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.