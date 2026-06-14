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Costa do Marfim x Equador: árbitro que apitou eliminação do Brasil em 2022 é cortado

Inglês que apitou Brasil x Croácia em 2022 está fora de partida na Copa

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 11:53
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Michael Oliver
Michael Oliver apitou dois jogos na Copa do Mundo do Qatar (Alfredo ESTRELLA / AFP)

A Fifa anunciou a substituição do árbitro inglês Michael Oliver para a partida entre Costa do Marfim e Equador, válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O juiz, que ficou marcado entre os torcedores brasileiros por apitar a eliminação da Seleção para a Croácia nas quartas de final do Mundial de 2022, sofreu uma lesão leve e foi retirado da escala.

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    O confronto está marcado para segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), na Filadélfia. A entidade não divulgou detalhes sobre o problema físico, mas informou que espera contar novamente com Oliver nos próximos dias.

    Michael Oliver seria o árbitro principal da partida, acompanhado pelos assistentes ingleses Stuart Burt e James Mainwaring. Com a alteração, a Fifa escalou uma equipe francesa para comandar o duelo. O árbitro François Letexier assumirá a função principal, auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.

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    Em nota oficial, a entidade explicou a troca:

    — Devido a uma lesão leve, o árbitro Michael Oliver (ING) foi substituído por François Letexier (FRA). Espera-se que Oliver esteja disponível para seleção novamente nos próximos dias — informou a Fifa.

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    Lembrança da eliminação brasileira em 2022

    Oliver esteve no centro das atenções do público brasileiro durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O inglês comandou o confronto entre Brasil e Croácia pelas quartas de final, vencido pelos croatas nos pênaltis após empate por 1 a 1.

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    A atuação do árbitro gerou debates entre torcedores brasileiros, especialmente por decisões tomadas durante a partida que culminou na eliminação da equipe comandada por Tite. Desde aquele jogo, Oliver não havia voltado a trabalhar em uma partida de Copa do Mundo. O duelo entre Costa do Marfim e Equador marcaria seu retorno ao principal torneio de seleções da Fifa.

    Brasil está eliminado da Copa do Mundo (JEWEL SAMAD / AFP)
    Brasil está eliminado da Copa do Mundo (JEWEL SAMAD / AFP)

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